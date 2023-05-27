https://ria.ru/20230527/yalta-1874497376.html
В Крыму напомнили Подоляку о его обещании приехать в Ялту
В Крыму напомнили Подоляку о его обещании приехать в Ялту - РИА Новости, 27.05.2023
В Крыму напомнили Подоляку о его обещании приехать в Ялту
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк так и не приехал в Ялту, хотя... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T09:17
2023-05-27T09:17
2023-05-27T15:37
михаил подоляк
олег крючков
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк так и не приехал в Ялту, хотя обещал это сделать ровно полгода назад. "Подоляк пообещал 27 ноября прошлого года украинским СМИ, что через полгода поедет в Ялту и расскажет, что происходит в Крыму. С утра хожу, ищу его по Ялте. Море, солнце, пальмы — есть, а Подоляка как не было, так и нет. Одним словом, мальчик, видимо, где-то потерялся в пути", — сказал Крючков РИА Новости.По его словам, киевские политики могут храбриться и сыпать бравадами только в эфире своих или западных СМИ.Крючков добавил, что "всем этим диванным героям заказан лишь один путь в Крым — в наручниках и автозаке в одну из подготовленных тюремных камер или палат в психиатрической больнице".
https://ria.ru/20230527/most-1874479459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил подоляк, олег крючков, республика крым, украина
Михаил Подоляк, Олег Крючков, Республика Крым, Украина
В Крыму напомнили Подоляку о его обещании приехать в Ялту
Советник главы Крыма Крючков напомнил Подоляку о его обещании приехать в Ялту