https://ria.ru/20230527/yalta-1874497376.html

В Крыму напомнили Подоляку о его обещании приехать в Ялту

В Крыму напомнили Подоляку о его обещании приехать в Ялту - РИА Новости, 27.05.2023

В Крыму напомнили Подоляку о его обещании приехать в Ялту

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк так и не приехал в Ялту, хотя... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T09:17

2023-05-27T09:17

2023-05-27T15:37

михаил подоляк

олег крючков

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк так и не приехал в Ялту, хотя обещал это сделать ровно полгода назад. "Подоляк пообещал 27 ноября прошлого года украинским СМИ, что через полгода поедет в Ялту и расскажет, что происходит в Крыму. С утра хожу, ищу его по Ялте. Море, солнце, пальмы — есть, а Подоляка как не было, так и нет. Одним словом, мальчик, видимо, где-то потерялся в пути", — сказал Крючков РИА Новости.По его словам, киевские политики могут храбриться и сыпать бравадами только в эфире своих или западных СМИ.Крючков добавил, что "всем этим диванным героям заказан лишь один путь в Крым — в наручниках и автозаке в одну из подготовленных тюремных камер или палат в психиатрической больнице".

https://ria.ru/20230527/most-1874479459.html

республика крым

украина

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Влада Копылова

михаил подоляк, олег крючков, республика крым, украина