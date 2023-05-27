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Взрыв самогонного аппарата в Комсомольске-на-Амуре повредил семь машин
Взрыв самогонного аппарата в Комсомольске-на-Амуре повредил семь машин - РИА Новости, 27.05.2023
Взрыв самогонного аппарата в Комсомольске-на-Амуре повредил семь машин
Взрыв самогонного аппарата повредил семь машин во дворе жилого дома в Комсомольске-на-Амуре, самогонщик с ожогами доставлен в больницу, сообщает Главное... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T04:47
2023-05-27T04:47
2023-05-27T16:07
комсомольск-на-амуре
россия
хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ХАБАРОВСК, 27 мая — РИА Новости. Взрыв самогонного аппарата повредил семь машин во дворе жилого дома в Комсомольске-на-Амуре, самогонщик с ожогами доставлен в больницу, сообщает Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю. "Утром 27 мая поступил звонок, в жилом доме по улице Дикопольцева в Комсомольске-на-Амуре произошел хлопок газовоздушной смеси. <...> В квартире на четвертом этаже выбило стекла. Предположительно, произошел хлопок скопившихся паров спирта при использовании самогонного аппарата. С ожогами тела в медучреждение доставлен хозяин квартиры, мужчина 1977 года рождения. От выбитых стекол пострадали семь автомобилей во дворе", — говорится в сообщении краевого главка МЧС.Пожара удалось избежать, повреждены оконные рамы, несущие конструкции здания целые. Уточняется, что с верхних этажей дома еще до прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли 30 человек.
https://ria.ru/20230405/dtp-1863283962.html
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комсомольск-на-амуре, россия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Комсомольск-на-Амуре, Россия, Хабаровский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Взрыв самогонного аппарата в Комсомольске-на-Амуре повредил семь машин
Взрыв самогонного аппарата во дворе дома в Комсомольске-на-Амуре повредил семь машин