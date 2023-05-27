https://ria.ru/20230527/vuchevich-1874544642.html

Министр обороны Вучевич стал председателем правящей партии Сербии

Министр обороны Вучевич стал председателем правящей партии Сербии - РИА Новости, 27.05.2023

Министр обороны Вучевич стал председателем правящей партии Сербии

Министр обороны Сербии Милош Вучевич избран председателем правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), после того как президент Сербии Александр Вучич сообщил... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T15:50

2023-05-27T15:50

2023-05-27T16:13

в мире

сербия

сербская прогрессивная партия (спп)

александр вучич

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БЕЛГРАД, 27 мая - РИА Новости. Министр обороны Сербии Милош Вучевич избран председателем правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), после того как президент Сербии Александр Вучич сообщил в субботу об уходе с поста лидера и предложил кандидатуру министра обороны на съезде движения в городе Крагуевац."Наша политика не будет меняться, остаемся партией - мотором развития нашего отечества, и партией, которая бережет и соблюдает традиционные ценности сербского народа, всех граждан Сербии, которая политически будет выступать за сохранение Косово и Метохии в составе Сербии, которая будут заботиться об интересах сербской общины повсюду, прежде всего, на территории бывшей Югославии и партия, которая будет надежным партнером президента Вучича", - приводит Радио и телевидение Сербии заявление Вучевича после избрания делегатами съезда.Сорокавосьмилетний Милош Вучевич до вступления в 2022 году на пост министра обороны Сербии был градоначальником второго по величине города страны Нови-Сад, где ранее окончил юридический факультет. В правящей СПП он является активным членом с самого начала деятельности партии.В столице Сербии в пятницу состоялся крупнейший митинг в поддержку президента Вучича и правительства на фоне подъема протестов на площади перед Скупщиной (парламентом) республики. Несмотря на проливной дождь, по данным проправительственных СМИ, собралось 200 тысяч человек. Как ранее и обещал, президент сообщил об уходе в субботу с поста лидера правящей партии. Вучич накануне заявил, что приступит к формированию широкого надпартийного движения граждан с 28 июня в свете кризиса, "для сохранения страны".Сербский президент на фоне массовых протестов заявил в середине мая, что в Сербии не произойдет насильственной смены власти, как в Киеве в 2014 году. По его словам, спецслужбы государств Востока (в сербском языке КНР, РФ и другие - ред.) предупреждали о попытках организации и проведения цветной революции в Сербии. По его словам, ожидаются важные решения для руководства партии и страны, возможны досрочные парламентские выборы.Оппозиционные Демократическая партия, Народная партия, Партия свободы и справедливости и еще ряд оппонентов власти собрали 8 мая через соцсети сторонников и граждан на мирное протестное шествие от парламента до здания правительства страны. Лозунгом акции стало "Сербия против насилия", организаторы заявили в ходе шествия, что в нем участвовали 50 тысяч человек, МВД Сербии не сообщало официальных оценок числа участников.Вучич заявил тогда, что оппозиция использует в политических целях эмоции граждан в связи с двумя массовыми убийствами в начале мая, в результате которых погибли 18 человек. По его данным, на протестную акцию 8 мая пришли максимум девять тысяч демонстрантов. Протесты повторились 12 мая и 19 мая с перекрытием важных транспортных артерий Белграда и международной автотрассы. Следующая протестная акция назначена на 27 мая.Требования демонстрантов - отзыв лицензий на вещание телеканалов Pink и Happy TV и запрет передач, которые подстрекают насилие, агрессию и аморальность, особенно реалити-шоу, отставки министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина, установление ответственности правительства за ситуацию в сфере безопасности Сербии.

https://ria.ru/20230527/balkany-1874454798.html

https://ria.ru/20230527/armiya-1874545987.html

сербия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сербия, сербская прогрессивная партия (спп), александр вучич