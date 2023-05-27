https://ria.ru/20230527/voyska-1874516892.html

"Они ждут". В США раскрыли, что Россия приготовила Украине

"Они ждут". В США раскрыли, что Россия приготовила Украине - РИА Новости, 27.05.2023

"Они ждут". В США раскрыли, что Россия приготовила Украине

После истощения своих последних вооруженных сил украинцы столкнутся с наилучшими российскими войсками, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T11:56

2023-05-27T11:56

2023-05-27T22:48

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. После истощения своих последних вооруженных сил украинцы столкнутся с наилучшими российскими войсками, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Россия находится в другом положении. Россия сильна как никогда. Они достигают пика своих возможностей", — утверждает эксперт.По словам Макгрегора, Россия сформировала наилучшую армию с большим количеством солдат и вооружения, с которой украинские войска не смогут совладать."Они ждут, когда украинцы израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку. И когда их наконец-то отправят сражаться, то они будут главенствовать на поле боя", — считает бывший советник.Западные политики регулярно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно снабжают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь "ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа".

https://ria.ru/20230527/nastuplenie-1874499726.html

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россия, украина, киев, пентагон, в мире