https://ria.ru/20230527/voyska-1874516892.html
"Они ждут". В США раскрыли, что Россия приготовила Украине
"Они ждут". В США раскрыли, что Россия приготовила Украине - РИА Новости, 27.05.2023
"Они ждут". В США раскрыли, что Россия приготовила Украине
После истощения своих последних вооруженных сил украинцы столкнутся с наилучшими российскими войсками, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T11:56
2023-05-27T11:56
2023-05-27T22:48
россия
украина
киев
пентагон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e97c16358668f66614389f01ed4f415e.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. После истощения своих последних вооруженных сил украинцы столкнутся с наилучшими российскими войсками, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Россия находится в другом положении. Россия сильна как никогда. Они достигают пика своих возможностей", — утверждает эксперт.По словам Макгрегора, Россия сформировала наилучшую армию с большим количеством солдат и вооружения, с которой украинские войска не смогут совладать."Они ждут, когда украинцы израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку. И когда их наконец-то отправят сражаться, то они будут главенствовать на поле боя", — считает бывший советник.Западные политики регулярно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно снабжают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь "ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа".
https://ria.ru/20230527/nastuplenie-1874499726.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461043_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_2a0fa1b978c61ead0a736389dcd831c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, пентагон, в мире
Россия, Украина, Киев, Пентагон, В мире
"Они ждут". В США раскрыли, что Россия приготовила Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия подготовила наилучшие войска для битвы с ВСУ