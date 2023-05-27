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"Они ждут". В США раскрыли, что Россия приготовила Украине - РИА Новости, 27.05.2023
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11:56 27.05.2023 (обновлено: 22:48 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/voyska-1874516892.html
"Они ждут". В США раскрыли, что Россия приготовила Украине
"Они ждут". В США раскрыли, что Россия приготовила Украине - РИА Новости, 27.05.2023
"Они ждут". В США раскрыли, что Россия приготовила Украине
После истощения своих последних вооруженных сил украинцы столкнутся с наилучшими российскими войсками, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T11:56
2023-05-27T22:48
россия
украина
киев
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. После истощения своих последних вооруженных сил украинцы столкнутся с наилучшими российскими войсками, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.&quot;Россия находится в другом положении. Россия сильна как никогда. Они достигают пика своих возможностей&quot;, — утверждает эксперт.По словам Макгрегора, Россия сформировала наилучшую армию с большим количеством солдат и вооружения, с которой украинские войска не смогут совладать.&quot;Они ждут, когда украинцы израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку. И когда их наконец-то отправят сражаться, то они будут главенствовать на поле боя&quot;, — считает бывший советник.Западные политики регулярно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно снабжают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь "ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа".
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россия, украина, киев, пентагон, в мире
Россия, Украина, Киев, Пентагон, В мире
"Они ждут". В США раскрыли, что Россия приготовила Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия подготовила наилучшие войска для битвы с ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. После истощения своих последних вооруженных сил украинцы столкнутся с наилучшими российскими войсками, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«

"Россия находится в другом положении. Россия сильна как никогда. Они достигают пика своих возможностей", — утверждает эксперт.

По словам Макгрегора, Россия сформировала наилучшую армию с большим количеством солдат и вооружения, с которой украинские войска не смогут совладать.
«

"Они ждут, когда украинцы израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку. И когда их наконец-то отправят сражаться, то они будут главенствовать на поле боя", — считает бывший советник.

Западные политики регулярно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно снабжают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь "ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа".
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