https://ria.ru/20230527/ukraina-1874549438.html

Вовлеченность Запада в конфликт на Украине растет, заявил Песков

Вовлеченность Запада в конфликт на Украине растет, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2023

Вовлеченность Запада в конфликт на Украине растет, заявил Песков

Степень прямой и косвенной вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, видео... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T16:28

2023-05-27T16:28

2023-05-27T18:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Степень прямой и косвенной вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовали в Telegram-канале журналиста.Он подчеркнул, что действия США и их союзников способны лишь растянуть конфликт во времени, но "не могут изменить ситуацию коренным образом"."Россия будет продолжать операцию. И Россия так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач", — добавил Песков.При этом он указал на безответственные действия США и их союзников, разжигающих ситуацию на Украине. "Предел (эскалации конфликта Западом. — Прим. ред.) должен, по идее, диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, этого не происходит", — отметил представитель Кремля.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. На этом фоне США и их союзники развернули широкомасштабные поставки оружия Киеву.Москва еще в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за военной помощи Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и Евросоюз напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230527/korabl-1874488620.html

https://ria.ru/20230526/belorussiya-1874313592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, дмитрий песков