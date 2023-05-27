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Вовлеченность Запада в конфликт на Украине растет, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:28 27.05.2023 (обновлено: 18:00 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874549438.html
Вовлеченность Запада в конфликт на Украине растет, заявил Песков
Вовлеченность Запада в конфликт на Украине растет, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2023
Вовлеченность Запада в конфликт на Украине растет, заявил Песков
Степень прямой и косвенной вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, видео... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T16:28
2023-05-27T18:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Степень прямой и косвенной вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовали в Telegram-канале журналиста.Он подчеркнул, что действия США и их союзников способны лишь растянуть конфликт во времени, но "не могут изменить ситуацию коренным образом".&quot;Россия будет продолжать операцию. И Россия так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач&quot;, — добавил Песков.При этом он указал на безответственные действия США и их союзников, разжигающих ситуацию на Украине. "Предел (эскалации конфликта Западом. — Прим. ред.) должен, по идее, диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, этого не происходит", — отметил представитель Кремля.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. На этом фоне США и их союзники развернули широкомасштабные поставки оружия Киеву.Москва еще в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за военной помощи Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и Евросоюз напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230527/korabl-1874488620.html
https://ria.ru/20230526/belorussiya-1874313592.html
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украина, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков
Вовлеченность Запада в конфликт на Украине растет, заявил Песков

Песков: вовлеченность Запада в конфликт на Украине растет, но СВО продолжится

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Степень прямой и косвенной вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовали в Telegram-канале журналиста.
Он подчеркнул, что действия США и их союзников способны лишь растянуть конфликт во времени, но "не могут изменить ситуацию коренным образом".
«

"Россия будет продолжать операцию. И Россия так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач", — добавил Песков.

При этом он указал на безответственные действия США и их союзников, разжигающих ситуацию на Украине.
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"Предел (эскалации конфликта Западом. — Прим. ред.) должен, по идее, диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, этого не происходит", — отметил представитель Кремля.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. На этом фоне США и их союзники развернули широкомасштабные поставки оружия Киеву.
Москва еще в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за военной помощи Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и Евросоюз напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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