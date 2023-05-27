https://ria.ru/20230527/ukraina-1874546823.html

Получит не то, что ждет. Залужному сообщили плохие новости о ВСУ

Получит не то, что ждет. Залужному сообщили плохие новости о ВСУ - РИА Новости, 27.05.2023

Получит не то, что ждет. Залужному сообщили плохие новости о ВСУ

Истребители F-16, которые Запад планирует передать Украине, сильно разочаруют главкома ВСУ Валерия Залужного, просившего о поставках этих самолетов, заявил в... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T16:10

2023-05-27T16:10

2023-05-27T19:34

политика

украина

валерий залужный

вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Истребители F-16, которые Запад планирует передать Украине, сильно разочаруют главкома ВСУ Валерия Залужного, просившего о поставках этих самолетов, заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл.Как отметил эксперт, ключевой компонент, требующийся Киеву для создания противовеса российским ВКС, — это современные радары и авионика для обнаружения целей в воздухе. Но, по его мнению, маловероятно, что Украина получит новейшие F-16 с такими приборами, так как они слишком дорогие. Кроме того, Запад боится перехвата своих технологий Москвой, поэтому не станет рисковать передовыми разработками."Серьезный риск заключается в том, что Киев "получит то, о чем просил", — возможности F-16 — только для того, чтобы обнаружить, что реальность далеко не соответствует ожиданиям", — резюмировал Белл.В пятницу в Министерстве обороны Украины заявили, что Киеву нужно 48 истребителей F-16, чтобы выйти на границы 1991 года. Как сообщали в Вашингтоне, обучение украинских пилотов работе с этими самолетами начнется "в ближайшие недели или месяцы".

https://ria.ru/20230527/krizis-1874508630.html

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политика, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, f-16