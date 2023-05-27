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Медведев пошутил о мечтах и реальности Украины - РИА Новости, 27.05.2023
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10:53 27.05.2023 (обновлено: 11:09 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874509224.html
Медведев пошутил о мечтах и реальности Украины
Медведев пошутил о мечтах и реальности Украины - РИА Новости, 27.05.2023
Медведев пошутил о мечтах и реальности Украины
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пошутил, что ожидания Украины встать в один ряд с государствами ЕС и другими странами Запада не оправдались, сейчас она ближе к РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T10:53
2023-05-27T11:09
дмитрий медведев
украина
евросоюз
политика
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пошутил, что ожидания Украины встать в один ряд с государствами ЕС и другими странами Запада не оправдались, сейчас она ближе к Афганистану, Сирии, Ираку, Ливии и Йемену. В своем Telegram-канале он опубликовал расхожую картинку с шуткой про ожидания и реальность и подписью "Ты скоро будешь одним из нас". Ожидания иллюстрируются символическим изображением Украины среди западных государств и НАТО, реальность — ее же изображением среди стран, где произошли крупные конфликты. Ранее Медведев писал, что Ливия, Ирак, Сирия, Афганистан стали жертвами американского "демократического миссионерства".
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дмитрий медведев, украина, евросоюз, политика
Дмитрий Медведев, Украина, Евросоюз, Политика
Медведев пошутил о мечтах и реальности Украины

Зампред Совбеза Медведев высмеял ожидания Украины встать в один ряд со странами Запада

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пошутил, что ожидания Украины встать в один ряд с государствами ЕС и другими странами Запада не оправдались, сейчас она ближе к Афганистану, Сирии, Ираку, Ливии и Йемену.
В своем Telegram-канале он опубликовал расхожую картинку с шуткой про ожидания и реальность и подписью "Ты скоро будешь одним из нас".
Ожидания иллюстрируются символическим изображением Украины среди западных государств и НАТО, реальность — ее же изображением среди стран, где произошли крупные конфликты.
Ранее Медведев писал, что Ливия, Ирак, Сирия, Афганистан стали жертвами американского "демократического миссионерства".
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