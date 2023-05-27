https://ria.ru/20230527/ukraina-1874509224.html

Медведев пошутил о мечтах и реальности Украины

Медведев пошутил о мечтах и реальности Украины - РИА Новости, 27.05.2023

Медведев пошутил о мечтах и реальности Украины

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пошутил, что ожидания Украины встать в один ряд с государствами ЕС и другими странами Запада не оправдались, сейчас она ближе к РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T10:53

2023-05-27T10:53

2023-05-27T11:09

дмитрий медведев

украина

евросоюз

политика

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пошутил, что ожидания Украины встать в один ряд с государствами ЕС и другими странами Запада не оправдались, сейчас она ближе к Афганистану, Сирии, Ираку, Ливии и Йемену. В своем Telegram-канале он опубликовал расхожую картинку с шуткой про ожидания и реальность и подписью "Ты скоро будешь одним из нас". Ожидания иллюстрируются символическим изображением Украины среди западных государств и НАТО, реальность — ее же изображением среди стран, где произошли крупные конфликты. Ранее Медведев писал, что Ливия, Ирак, Сирия, Афганистан стали жертвами американского "демократического миссионерства".

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html

украина

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Влада Копылова

дмитрий медведев, украина, евросоюз, политика