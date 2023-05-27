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Умерла жительница Уфы, убившая сына с ДЦП и пытавшаяся совершить суицид - РИА Новости, 27.05.2023
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17:46 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/ufa-1874561935.html
Умерла жительница Уфы, убившая сына с ДЦП и пытавшаяся совершить суицид
Умерла жительница Уфы, убившая сына с ДЦП и пытавшаяся совершить суицид - РИА Новости, 27.05.2023
Умерла жительница Уфы, убившая сына с ДЦП и пытавшаяся совершить суицид
Жительница Уфы, предположительно, убившая взрослого сына с ДЦП и впавшая в кому после попытки самоубийства, скончалась в больнице, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T17:46
2023-05-27T17:46
происшествия
уфа
россия
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УФА, 27 мая - РИА Новости. Жительница Уфы, предположительно, убившая взрослого сына с ДЦП и впавшая в кому после попытки самоубийства, скончалась в больнице, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. Ранее этот же источник сообщал, что пожилая уфимка зарезала взрослого сына, страдающего ДЦП. По его словам, женщина тяжело болела и переживала, что после её кончины никто не будет ухаживать за её больными сыном. После попытки убийства сына она попыталась совершить суицид, в результате, женщина впала в кому, в таком состоянии ее доставили в больницу. "Женщина была в коме, она скончалась в больнице", - сказал собеседник. В СУСК РФ по Башкирии агентству сообщали, что устанавливают подробности смерти мужчины и обстоятельства доставления в больницу его матери.
https://ria.ru/20230302/ubiystvo-1855368019.html
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происшествия, уфа, россия
Происшествия, Уфа, Россия
Умерла жительница Уфы, убившая сына с ДЦП и пытавшаяся совершить суицид

Жительница Уфы, убившая сына с ДЦП и пытавшаяся совершить суицид, умерла в больнице

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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УФА, 27 мая - РИА Новости. Жительница Уфы, предположительно, убившая взрослого сына с ДЦП и впавшая в кому после попытки самоубийства, скончалась в больнице, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Ранее этот же источник сообщал, что пожилая уфимка зарезала взрослого сына, страдающего ДЦП. По его словам, женщина тяжело болела и переживала, что после её кончины никто не будет ухаживать за её больными сыном. После попытки убийства сына она попыталась совершить суицид, в результате, женщина впала в кому, в таком состоянии ее доставили в больницу.
«
"Женщина была в коме, она скончалась в больнице", - сказал собеседник.
В СУСК РФ по Башкирии агентству сообщали, что устанавливают подробности смерти мужчины и обстоятельства доставления в больницу его матери.
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