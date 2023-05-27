https://ria.ru/20230527/ufa-1874561935.html

Умерла жительница Уфы, убившая сына с ДЦП и пытавшаяся совершить суицид

Умерла жительница Уфы, убившая сына с ДЦП и пытавшаяся совершить суицид - РИА Новости, 27.05.2023

Умерла жительница Уфы, убившая сына с ДЦП и пытавшаяся совершить суицид

Жительница Уфы, предположительно, убившая взрослого сына с ДЦП и впавшая в кому после попытки самоубийства, скончалась в больнице, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T17:46

2023-05-27T17:46

2023-05-27T17:46

происшествия

уфа

россия

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УФА, 27 мая - РИА Новости. Жительница Уфы, предположительно, убившая взрослого сына с ДЦП и впавшая в кому после попытки самоубийства, скончалась в больнице, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. Ранее этот же источник сообщал, что пожилая уфимка зарезала взрослого сына, страдающего ДЦП. По его словам, женщина тяжело болела и переживала, что после её кончины никто не будет ухаживать за её больными сыном. После попытки убийства сына она попыталась совершить суицид, в результате, женщина впала в кому, в таком состоянии ее доставили в больницу. "Женщина была в коме, она скончалась в больнице", - сказал собеседник. В СУСК РФ по Башкирии агентству сообщали, что устанавливают подробности смерти мужчины и обстоятельства доставления в больницу его матери.

https://ria.ru/20230302/ubiystvo-1855368019.html

уфа

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, уфа, россия