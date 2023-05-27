https://ria.ru/20230527/uchenye-1874421321.html

"Их боялись даже римляне". Ученые обнаружили следы неизвестного народа

"Их боялись даже римляне". Ученые обнаружили следы неизвестного народа - РИА Новости, 27.05.2023

"Их боялись даже римляне". Ученые обнаружили следы неизвестного народа

Простые бедуины построили величайшие дворцы древности — две тысячи лет назад с Римской империей почти на равных соперничали набатеи. Спустя века археологи... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T08:00

2023-05-27T08:00

2023-05-27T08:09

религия

иордания

кампания (италия)

саудовская аравия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Простые бедуины построили величайшие дворцы древности — две тысячи лет назад с Римской империей почти на равных соперничали набатеи. Спустя века археологи приблизились к разгадке их главной тайны.Неведомому богуНынешний сезон раскопок с самого начала оказался для итальянских подводных археологов очень успешным. В конце апреля у побережья городка Поццуоли (регион Кампания) обнаружили руины древнего храма.Почему святилище оказалось под водой — понятно: всему виной вулканическая активность в регионе. Ученых больше интересовало, кому оно посвящено. На массивной мраморной табличке прочитали — Дузаресу.Представитель явно не римского пантеона, ведь Дузарес — бог набатеев. Некогда этот народ населял территории современной Иордании и севера Саудовской Аравии. Но почему его следы обнаружили на Апеннинском полуострове?С одной стороны, ответ прост. Набатеи, как и многие другие народы, стали жертвой римского завоевания. Постоянно расширяющаяся империя в вопросах религии была довольно демократична: "Молись, кому хочешь. Но в первую очередь — главным богам: Юпитеру, Нептуну, Юноне…"Поэтому храм Дузареса в Вечном городе — вовсе не экзотика. С другой стороны, взаимоотношения набатеев и римлян были гораздо глубже и не ограничивались исключительно политикой. То же касалось и других держав. Как итог, в истории загадочного народа с востока есть немало греческих, латинских, персидских и других мотивов.Вообще же, для ученых набатеи — настоящий парадокс. Общеизвестно, что они оставили после себя немало материальных памятников. Однако каждая находка — головоломка для специалистов.Так что вопросов сейчас больше, чем ответов. Но каждый год появляются сведения, которые заставляют по-новому взглянуть на историю этой цивилизации.Правда, есть одна трудность: практически не сохранилось письменных источников. Немногочисленные отрывки свидетельствуют, что набатеи говорили на арамейском языке, но систему записи имели аутентичную. Гораздо больше информации "со стороны" — в трудах римских, греческих и иудейских историков.Успешные коммерсантыПриблизительно в IV веке до н. э. в пустыню Негев к югу от Мертвого моря пришли воинственные кочевники с востока, довольно быстро вытеснили местное семитское племя идумеев и обосновались на их территориях.Место удачное: здесь проходил знаменитый Ладанный путь — торговый маршрут, который связывал Аравийский полуостров, Средиземноморье и Месопотамию.Но вскоре эти земли стали яблоком раздора между воинственными соседями — государством Селевкидов и Птолемидов (Вавилоном и Египтом после завоеваний Александра Македонского). Набатеи приняли сторону последних и тем самым обеспечили себе политическую и экономическую независимость.И стали настоящими властителями Негева: плохо знающие местность купцы часто брали в качестве провожатых пустынных жителей. Само собой, за посредничество нужно было платить. Такая схема способствовала стремительному росту благосостояния.Вскоре на карте древнего мира появилось Набатейское царство, раскинувшееся от побережья Красного моря до Дамаска.Однако золотой век был недолог. Уже в середине I века до н. э. в ближневосточные земли вторглись римские легионы. Набатеи сумели сохранить независимость, одно время даже были союзниками империи и участвовали в осаде Иерусалима в 70 году.Но уже после смерти последнего правителя Раббэля II в 169-м восточное царство превратилось в провинцию — набирающая обороты сверхдержава не терпела конкурентов.Деньги на вечностьЗа короткий период расцвета набатеи тем не менее сумели оставить значительный след в истории. В первую очередь это город Ракму, более известный как Петра. По сей день он поражает красотой любого, кто приезжает в Иорданию, и по праву именуется восьмым чудом света.За узким длинным ущельем взору открывается необычайной красоты картина: храмы, гробницы, богато украшенные дома — абсолютно все вырезано в скальной породе. Главное здание — святилище-мавзолей Эль-Хазне — выступает вперед мощным античным фасадом, щедро украшенным скульптурами греческих и египетских божеств.Ученые долгое время считали, что этот шедевр, как и весь город, построен на закате Набатейского царства. Однако три года назад французские археологи опровергли эту гипотезу."При раскопках храмового района мы были удивлены, обнаружив остатки более древней фазы, относящейся к эллинистическому периоду. Мы предполагаем, что первое святилище здесь построили на рубеже II и I веков до нашей эры", — говорится в опубликованном отчете.Последующие исследования выявили сооружения более раннего периода: "высококачественные строительные элементы и материалы — каменные полы, стены со штукатуркой и необработанный кирпич". Последнее нехарактерно для пустынь."Мы также обнаружили много импортных артефактов, таких как амфоры и греческая керамика. Это свидетельствует о высоком уровне жизни и глубокой интеграции Петры в глобальные коммерческие связи еще в IV — III веках до нашей эры", — рассказал руководитель экспедиции Франсуа Ренель.Иными словами, находки не согласуются с записями древних историков. Например, Диодора Сицилийского, который изобразил местных жителей варварами и кочевниками. На тот момент Набатея уже была процветающим государством.Об инженерном мастерстве бедуинов поведали раскопки в другом городе — Шивта. Здесь сохранились уникальные системы водоснабжения. Дождевая вода по системе каналов собиралась в двух больших резервуарах на окраинах города, а оттуда поступала к домам. По расчетам, такая конструкция обеспечивала каждого жителя десятью литрами воды в день.Взгляд сквозь тысячелетияЕдинственное, о чем до недавнего времени сожалели ученые, — что не удалось найти ни одного набатейского захоронения. Обследованные усыпальницы, как назло, оказывались пустыми.Удача улыбнулась в этом году. В 500 километрах от Петры в селении Хегра обнаружили запечатанный склеп. Надпись на входе гласила: "Это гробница, которую Хинат, дочь Вахбу, сделала для себя, своих детей и потомков навеки. <…> В двадцать первом году правления царя Малику".Внутри нашли 80 скелетов. Специалисты выбрали один — женщины возрастом 40-50 лет и ростом около 160 сантиметров. Затем в дело вступили криминалисты, биологи и скульпторы."Конечно, мы создали весьма субъективный портрет", — констатировал судебно-медицинский эксперт Филипп Фреш.Хотя компьютерная модель и условна, она позволяет современникам узнать, как выглядели жители некогда великого древнего царства.

https://ria.ru/20230526/klad-1871397601.html

иордания

кампания (италия)

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иордания, кампания (италия), саудовская аравия, аналитика - религия и мировоззрение