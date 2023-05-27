Рейтинг@Mail.ru
Глава МВФ рассказала, когда США "превратятся в тыкву" - РИА Новости, 27.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 27.05.2023 (обновлено: 20:04 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/tykva-1874532355.html
Глава МВФ рассказала, когда США "превратятся в тыкву"
Глава МВФ рассказала, когда США "превратятся в тыкву" - РИА Новости, 27.05.2023
Глава МВФ рассказала, когда США "превратятся в тыкву"
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обратилась на пресс-конференции к властям США с просьбой не затягивать с решением проблемы возможного... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T14:03
2023-05-27T20:04
сша
цены на нефть
кристалина георгиева
джо байден
попытки изменить потолок госдолга сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обратилась на пресс-конференции к властям США с просьбой не затягивать с решением проблемы возможного дефолта, так как от позиции доллара зависит вся мировая экономика.По словам экономиста, рынок казначейских обязательств США все еще остается якорем стабильности мирового рынка. В случае если он будет поражен дефолтом, экономика мира окажется в опасном положении. Георгиева сравнила ситуацию со сказкой о Золушке."Решение будет найдено, но, конечно, всем обидно, когда решаемая проблема находится в руках политиков, которые продолжают тянуть до полуночи. Мы все читали сказку о Золушке. Золушка должна покинуть бал ровно в полночь. Мы уже подошли к этому моменту, поэтому, прежде чем наша карета превратится в тыкву, не могли бы мы, пожалуйста, решить эту проблему? Мы сталкиваемся не просто с потерей туфельки", — предупредила Георгиева.Министерство финансов в письме конгрессу в пятницу предупредило, что уже 5 июня США будут не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширение лимитов заимствований. Ранее в качестве вероятного срока наступления дефолта указывалось 1 июня. Президент США Джо Байден заявил, что надеется к концу сегодняшнего дня иметь ясность по соглашению с американским конгрессом о потолке госдолга.
https://ria.ru/20230525/defolt-1874207061.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, цены на нефть, кристалина георгиева, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша, в мире
США, Цены на нефть, Кристалина Георгиева, Джо Байден, Попытки изменить потолок госдолга США, В мире
Глава МВФ рассказала, когда США "превратятся в тыкву"

Глава МВФ Георгиева сравнила возможность дефолта США с превращением кареты Золушки в тыкву

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обратилась на пресс-конференции к властям США с просьбой не затягивать с решением проблемы возможного дефолта, так как от позиции доллара зависит вся мировая экономика.
По словам экономиста, рынок казначейских обязательств США все еще остается якорем стабильности мирового рынка. В случае если он будет поражен дефолтом, экономика мира окажется в опасном положении. Георгиева сравнила ситуацию со сказкой о Золушке.
«
"Решение будет найдено, но, конечно, всем обидно, когда решаемая проблема находится в руках политиков, которые продолжают тянуть до полуночи. Мы все читали сказку о Золушке. Золушка должна покинуть бал ровно в полночь. Мы уже подошли к этому моменту, поэтому, прежде чем наша карета превратится в тыкву, не могли бы мы, пожалуйста, решить эту проблему? Мы сталкиваемся не просто с потерей туфельки", — предупредила Георгиева.
Министерство финансов в письме конгрессу в пятницу предупредило, что уже 5 июня США будут не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширение лимитов заимствований. Ранее в качестве вероятного срока наступления дефолта указывалось 1 июня. Президент США Джо Байден заявил, что надеется к концу сегодняшнего дня иметь ясность по соглашению с американским конгрессом о потолке госдолга.
Марк Милли - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Начальник Генштаба США опасается последствий потенциального дефолта для ВС
25 мая, 20:06
 
СШАЦены на нефтьКристалина ГеоргиеваДжо БайденПопытки изменить потолок госдолга СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала