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Глава МВФ рассказала, когда США "превратятся в тыкву"
Глава МВФ рассказала, когда США "превратятся в тыкву" - РИА Новости, 27.05.2023
Глава МВФ рассказала, когда США "превратятся в тыкву"
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обратилась на пресс-конференции к властям США с просьбой не затягивать с решением проблемы возможного... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T14:03
2023-05-27T14:03
2023-05-27T20:04
сша
цены на нефть
кристалина георгиева
джо байден
попытки изменить потолок госдолга сша
в мире
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обратилась на пресс-конференции к властям США с просьбой не затягивать с решением проблемы возможного дефолта, так как от позиции доллара зависит вся мировая экономика.По словам экономиста, рынок казначейских обязательств США все еще остается якорем стабильности мирового рынка. В случае если он будет поражен дефолтом, экономика мира окажется в опасном положении. Георгиева сравнила ситуацию со сказкой о Золушке."Решение будет найдено, но, конечно, всем обидно, когда решаемая проблема находится в руках политиков, которые продолжают тянуть до полуночи. Мы все читали сказку о Золушке. Золушка должна покинуть бал ровно в полночь. Мы уже подошли к этому моменту, поэтому, прежде чем наша карета превратится в тыкву, не могли бы мы, пожалуйста, решить эту проблему? Мы сталкиваемся не просто с потерей туфельки", — предупредила Георгиева.Министерство финансов в письме конгрессу в пятницу предупредило, что уже 5 июня США будут не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширение лимитов заимствований. Ранее в качестве вероятного срока наступления дефолта указывалось 1 июня. Президент США Джо Байден заявил, что надеется к концу сегодняшнего дня иметь ясность по соглашению с американским конгрессом о потолке госдолга.
https://ria.ru/20230525/defolt-1874207061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, цены на нефть, кристалина георгиева, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша, в мире
США, Цены на нефть, Кристалина Георгиева, Джо Байден, Попытки изменить потолок госдолга США, В мире
Глава МВФ рассказала, когда США "превратятся в тыкву"
Глава МВФ Георгиева сравнила возможность дефолта США с превращением кареты Золушки в тыкву