https://ria.ru/20230527/tykva-1874532355.html

Глава МВФ рассказала, когда США "превратятся в тыкву"

Глава МВФ рассказала, когда США "превратятся в тыкву" - РИА Новости, 27.05.2023

Глава МВФ рассказала, когда США "превратятся в тыкву"

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обратилась на пресс-конференции к властям США с просьбой не затягивать с решением проблемы возможного... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T14:03

2023-05-27T14:03

2023-05-27T20:04

сша

цены на нефть

кристалина георгиева

джо байден

попытки изменить потолок госдолга сша

в мире

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обратилась на пресс-конференции к властям США с просьбой не затягивать с решением проблемы возможного дефолта, так как от позиции доллара зависит вся мировая экономика.По словам экономиста, рынок казначейских обязательств США все еще остается якорем стабильности мирового рынка. В случае если он будет поражен дефолтом, экономика мира окажется в опасном положении. Георгиева сравнила ситуацию со сказкой о Золушке."Решение будет найдено, но, конечно, всем обидно, когда решаемая проблема находится в руках политиков, которые продолжают тянуть до полуночи. Мы все читали сказку о Золушке. Золушка должна покинуть бал ровно в полночь. Мы уже подошли к этому моменту, поэтому, прежде чем наша карета превратится в тыкву, не могли бы мы, пожалуйста, решить эту проблему? Мы сталкиваемся не просто с потерей туфельки", — предупредила Георгиева.Министерство финансов в письме конгрессу в пятницу предупредило, что уже 5 июня США будут не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширение лимитов заимствований. Ранее в качестве вероятного срока наступления дефолта указывалось 1 июня. Президент США Джо Байден заявил, что надеется к концу сегодняшнего дня иметь ясность по соглашению с американским конгрессом о потолке госдолга.

https://ria.ru/20230525/defolt-1874207061.html

сша

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

сша, цены на нефть, кристалина георгиева, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша, в мире