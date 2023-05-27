https://ria.ru/20230527/twitter-1874526192.html
Twitter покинет добровольный кодекс практики борьбы с дезинформацией в ЕС
Twitter покинет добровольный кодекс практики борьбы с дезинформацией в ЕС - РИА Новости, 27.05.2023
Twitter покинет добровольный кодекс практики борьбы с дезинформацией в ЕС
Социальная сеть Twitter покинет добровольный кодекс практики борьбы с дезинформацией в Европейском союзе, однако ее обязательства в этой сфере сохранятся в... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T13:11
2023-05-27T13:11
2023-05-27T13:11
в мире
технологии
жозеп боррель
илон маск
twitter
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Социальная сеть Twitter покинет добровольный кодекс практики борьбы с дезинформацией в Европейском союзе, однако ее обязательства в этой сфере сохранятся в рамках нового закона, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. "Twitter покидает добровольный кодекс практики борьбы с дезинформацией в Евросоюзе. Но обязательства остаются. Вы можете бежать. Но не можете спрятаться. Помимо добровольных обязательств, борьба с дезинформацией с 25 августа станет юридическим обязательством в соответствии с Законом о цифровых услугах", - написал Бретон в своем аккаунте в Twitter. В октябре 2018 года по предложению Еврокомиссии интернет-платформы, в том числе такие мировые лидеры как Google, Microsoft и Twitter, подписали кодекс практики борьбы с дезинформацией. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выражал обеспокоенность планами нового владельца Twitter Илона Маска ослабить контроль за контентом в этой популярной социальной сети, так как, по его мнению, это может осложнить борьбу с тем, что в ЕС считают "дезинформацией и информационными манипуляциями". Примечательно, что Twitter является одной из основной платформ, через которые пресс-службы разных институтов Евросоюза распространяют информацию о своей деятельности. Ранее Евросоюз ввел санкции против ряда ведущих российских СМИ и запретил их вещание на своей территории, обвинив их в дезинформации.
https://ria.ru/20230510/twitter-1870698698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, жозеп боррель, илон маск, twitter, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Технологии, Жозеп Боррель, Илон Маск, Twitter, Евросоюз, Еврокомиссия
Twitter покинет добровольный кодекс практики борьбы с дезинформацией в ЕС
Еврокомиссар объявил о выходе Twitter из кодекса ЕС по борьбе с дезинформацией