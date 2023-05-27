https://ria.ru/20230527/turtsiya-1874490588.html

В МИД выразили надежду на дальнейшее усиление сотрудничества с Турцией

В МИД выразили надежду на дальнейшее усиление сотрудничества с Турцией - РИА Новости, 27.05.2023

В МИД выразили надежду на дальнейшее усиление сотрудничества с Турцией

Москва рассчитывает на дальнейшее совершенствование взаимовыгодного сотрудничества с Анкарой, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T07:21

2023-05-27T07:21

2023-05-27T12:06

в мире

турция

москва

анкара (провинция)

юрий пилипсон

кемаль кылычдароглу

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Москва рассчитывает на дальнейшее совершенствование взаимовыгодного сотрудничества с Анкарой, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон накануне второго тура выборов президента Турции. "Турция является крупной державой, влиятельным региональным игроком. Эта страна в последние годы по большинству вопросов проводит независимую линию в целях обеспечения прежде всего собственных национальных интересов. Такой принципиальный подход, как уже отмечалось, способствует развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Безусловно, рассчитываем на его дальнейшее совершенствование", - сказал он. Российско-турецкое сотрудничество в последние годы развивалось особенно динамично, объем товарооборота за 2022 год составил свыше 62 миллиарда долларов, указал Пилипсон. "Не всем в мире по душе такое эффективное взаимодействие. Многие на Западе, будучи не в силах повторить наши успехи, делают выбор в пользу разрушения того, что построили другие. Судя по всему, подобная деструктивная линия в отношении российско-турецких связей будет продолжена. Однако уверен, что нам с турецкими коллегами удастся противостоять подрывным потугам враждебных сил", - подчеркнул дипломат. Президент Турции Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230525/vstrecha-1874015168.html

турция

москва

анкара (провинция)

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в мире, турция, москва, анкара (провинция), юрий пилипсон, кемаль кылычдароглу