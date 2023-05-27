https://ria.ru/20230527/turisty-1874481274.html

В Польше разозлились из-за путешествующих по миру россиян

В Польше разозлились из-за путешествующих по миру россиян - РИА Новости, 27.05.2023

В Польше разозлились из-за путешествующих по миру россиян

Западные санкции, введенные в отношении России, должны были остановить туристические поездки россиян, "однако, как оказалось", жители страны вовсе не перестали... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T02:01

2023-05-27T02:01

2023-05-27T10:46

в мире

россия

польша

туризм

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Западные санкции, введенные в отношении России, должны были остановить туристические поездки россиян, "однако, как оказалось", жители страны вовсе не перестали путешествовать, а просто поменяли направления для отдыха, говорится в сюжете польской радиостанции Radio ZET.После начала спецоперации на Украине россиянам затруднили доступ ко многим популярным направлениям отдыха в Европе, однако это не означает, что они вовсе перестали путешествовать. Так, в 2022 году российские туристы совершили около 22,5 миллиона поездок за границу по сравнению с 19,2 миллиона в 2021-м, в нынешнем году эти цифры "будут еще выше".Среди стран, которые зафиксировали наибольший рост числа гостей из России, — Турция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Египет, отмечается в статье. Для некоторых стран стимулирование российского туризма — это способ сбалансировать экономические связи с Россией. Например, Турция является одним из крупнейших в мире потребителей российской энергии, а ее туристическая отрасль во многом зависит от отдыхающих из России.По данным Fly4free, спустя 15 месяцев после начала спецоперации "все больше стран облегчает россиянам пересечение границ". Это Шри-Ланка, Марокко и Таиланд, а власти Индии, Мьянмы и Омана недавно провели переговоры с российскими властями о развитии туризма. При этом список стран, которые открываются для россиян, со временем становится все длиннее, резюмирует Radio ZET.

https://ria.ru/20230525/polyaki-1873979197.html

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в мире, россия, польша, туризм