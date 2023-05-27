Пока цветет сирень. Интересные факты о любимом цветке

Шестьдесят лет назад в мире возникло понятие "русская сирень". До этого она была французской, немецкой, китайской… Все благодаря Леониду Колесникову. В 1947 году этот самоучка вывел сорт "Красавица Москвы". Редкий по красоте шедевр получил всемирное признание лишь в 1973-м. Тогда автор, к сожалению, уже умер.

Сегодня в России сирени Колесникова ничтожно мало. В Москве редкие кусты можно увидеть лишь на территории Кремля и Всероссийского выставочного центра. Их почти не осталось даже на Сиреневом бульваре, который так назвали в 1960 году, потому что Колесников вместе со школьниками высаживал здесь свою сортовую сирень.