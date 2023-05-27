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Пока цветет сирень. Интересные факты о любимом цветке - РИА Новости, 27.05.2023
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Туризм
 
07:30 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/tsvetenie-1874279830.html
Пока цветет сирень. Интересные факты о любимом цветке
Пока цветет сирень. Интересные факты о любимом цветке - РИА Новости, 27.05.2023
Пока цветет сирень. Интересные факты о любимом цветке
Легкий, нежный аромат окутывает весь город, прохожие с удовольствием фотографируются в облаке белых или нежно-фиолетовых цветов — жители двух столиц и туристы... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T07:30
2023-05-27T07:30
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Легкий, нежный аромат окутывает весь город, прохожие с удовольствием фотографируются в облаке белых или нежно-фиолетовых цветов — жители двух столиц и туристы ловят мгновения одного из самых прекрасных периодов мая. О том, как ухаживать за букетом, как сирень стала символом дворянской усадьбы, а также об известном на весь мир российском селекционере, изобретателе легендарного сорта, — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, впечатления - туризм, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм
Фото, Туризм, Впечатления - Туризм, куда поехать, куда поехать в выходные, Туризм

Пока цветет сирень. Интересные факты о любимом цветке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Легкий, нежный аромат окутывает весь город, прохожие с удовольствием фотографируются в облаке белых или нежно-фиолетовых цветов — жители двух столиц и туристы ловят мгновения одного из самых прекрасных периодов мая. О том, как ухаживать за букетом, как сирень стала символом дворянской усадьбы, а также об известном на весь мир российском селекционере, изобретателе легендарного сорта, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Однажды молодой Пан, бог лесов и лугов, повстречал прекрасную речную нимфу Сирингу — нежную вестницу утренней зари. Так залюбовался юноша ее грацией и красотой, что решил приблизиться и заговорить. Но девушка испугалась и убежала. Пан устремился за ней, но нимфа неожиданно превратилась в благоухающий куст с нежными лиловыми цветами. Так изящно объясняли происхождение сирени древние греки.

Девушка возле цветущего куста сирени в одном из парков в Санкт-Петербурге

Однажды молодой Пан, бог лесов и лугов, повстречал прекрасную речную нимфу Сирингу — нежную вестницу утренней зари. Так залюбовался юноша ее грацией и красотой, что решил приблизиться и заговорить. Но девушка испугалась и убежала. Пан устремился за ней, но нимфа неожиданно превратилась в благоухающий куст с нежными лиловыми цветами. Так изящно объясняли происхождение сирени древние греки.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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1 из 7
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

В Европу из Персии и Малой Азии сирень попала в XVI веке. Поначалу ее можно было встретить только в королевских парках, позднее она распространилась повсюду. На языке цветов сирень означает первую любовь, и, наверное, поэтому ее принято дарить лишь раз. Белая — чтобы сказать о безраздельном чувстве, лиловая — робко узнать, есть ли шанс.

Молодые люди фотографируются у цветущего куста сирени в Москве

В Европу из Персии и Малой Азии сирень попала в XVI веке. Поначалу ее можно было встретить только в королевских парках, позднее она распространилась повсюду. На языке цветов сирень означает первую любовь, и, наверное, поэтому ее принято дарить лишь раз. Белая — чтобы сказать о безраздельном чувстве, лиловая — робко узнать, есть ли шанс.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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2 из 7
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Сирень выращивают всего около 500 лет, но за это время успели культивировать целых 2300 сортов разной формы, окраски и аромата. Посоперничать могут разве что розы. Дворянские усадьбы часто украшали французские сорта, выведенные семейной фирмой. Основатель династии Виктор Лемуан (1823-1911 годы), один из самых даровитых садоводов своего времени, сделал сирень популярным декоративным кустарником. До его работ растение не вызывало особенного восторга ни у селекционеров, ни у дачников. Его дело продолжили сын и внук. Всего семьей Лемуан выведено 214 сортов сирени.

Женщины у цветущего куста сирени в Москве

Сирень выращивают всего около 500 лет, но за это время успели культивировать целых 2300 сортов разной формы, окраски и аромата. Посоперничать могут разве что розы. Дворянские усадьбы часто украшали французские сорта, выведенные семейной фирмой. Основатель династии Виктор Лемуан (1823-1911 годы), один из самых даровитых садоводов своего времени, сделал сирень популярным декоративным кустарником. До его работ растение не вызывало особенного восторга ни у селекционеров, ни у дачников. Его дело продолжили сын и внук. Всего семьей Лемуан выведено 214 сортов сирени.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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3 из 7
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Шестьдесят лет назад в мире возникло понятие "русская сирень". До этого она была французской, немецкой, китайской… Все благодаря Леониду Колесникову. В 1947 году этот самоучка вывел сорт "Красавица Москвы". Редкий по красоте шедевр получил всемирное признание лишь в 1973-м. Тогда автор, к сожалению, уже умер.

Сегодня в России сирени Колесникова ничтожно мало. В Москве редкие кусты можно увидеть лишь на территории Кремля и Всероссийского выставочного центра. Их почти не осталось даже на Сиреневом бульваре, который так назвали в 1960 году, потому что Колесников вместе со школьниками высаживал здесь свою сортовую сирень.

Собака возле цветущего куста сирени в одном из парков в Санкт-Петербурге

Шестьдесят лет назад в мире возникло понятие "русская сирень". До этого она была французской, немецкой, китайской… Все благодаря Леониду Колесникову. В 1947 году этот самоучка вывел сорт "Красавица Москвы". Редкий по красоте шедевр получил всемирное признание лишь в 1973-м. Тогда автор, к сожалению, уже умер.

Сегодня в России сирени Колесникова ничтожно мало. В Москве редкие кусты можно увидеть лишь на территории Кремля и Всероссийского выставочного центра. Их почти не осталось даже на Сиреневом бульваре, который так назвали в 1960 году, потому что Колесников вместе со школьниками высаживал здесь свою сортовую сирень.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 7
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В России сирень всегда росла в старинных помещичьих усадьбах. Многие русские художники любили изображать эти цветы. Например, "Сирень" Врубеля.

Восемнадцатого мая официально отмечается праздник этого цветка. Есть даже Международное общество сирени (International Lilac Society), основанное в 1971 году, и по России и Азии существует его региональное представительство.

Цветы на ветке куста сирени в одном из парков на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

В России сирень всегда росла в старинных помещичьих усадьбах. Многие русские художники любили изображать эти цветы. Например, "Сирень" Врубеля.

Восемнадцатого мая официально отмечается праздник этого цветка. Есть даже Международное общество сирени (International Lilac Society), основанное в 1971 году, и по России и Азии существует его региональное представительство.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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5 из 7
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Посаженный вами в саду куст сирени будет радовать и ваших детей, и внуков. Отметить вековой юбилей для этого растения — обычное дело. Долгожители протянут и до 130 лет. Еще куст может дорасти до семи метров в высоту и иметь диаметр кроны до пяти метров.

Обрезать ветки можно секатором, ровно поперек, чтобы не сильно ранить куст. И главное правило: не срывать ее руками. Но даже срезанная сирень долго не простоит и быстро завянет, так что лучше наслаждаться ею в парке.

Люди срывают цветы сирени с куста в одном из парков в Санкт-Петербурге

Посаженный вами в саду куст сирени будет радовать и ваших детей, и внуков. Отметить вековой юбилей для этого растения — обычное дело. Долгожители протянут и до 130 лет. Еще куст может дорасти до семи метров в высоту и иметь диаметр кроны до пяти метров.

Обрезать ветки можно секатором, ровно поперек, чтобы не сильно ранить куст. И главное правило: не срывать ее руками. Но даже срезанная сирень долго не простоит и быстро завянет, так что лучше наслаждаться ею в парке.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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6 из 7
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

Белую сирень можно окрасить в голубой, нежно-розовый, золотисто-желтый или в карминно-красный цвета. Для этого основания ее стеблей обрезают и расплющивают, а затем ставят на два часа в сосуд с подкрашенной водой. Когда цветы окрашиваются, их переносят в чистую воду. А чтобы букет дольше сохранился, можно добавить в вазу один-два грамма лимонной кислоты на литр воды.

Цветение сирени в Санкт-Петербурге

Белую сирень можно окрасить в голубой, нежно-розовый, золотисто-желтый или в карминно-красный цвета. Для этого основания ее стеблей обрезают и расплющивают, а затем ставят на два часа в сосуд с подкрашенной водой. Когда цветы окрашиваются, их переносят в чистую воду. А чтобы букет дольше сохранился, можно добавить в вазу один-два грамма лимонной кислоты на литр воды.

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
7 из 7
 
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