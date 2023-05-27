Пока цветет сирень. Интересные факты о любимом цветке

Однажды молодой Пан, бог лесов и лугов, повстречал прекрасную речную нимфу Сирингу — нежную вестницу утренней зари. Так залюбовался юноша ее грацией и красотой, что решил приблизиться и заговорить. Но девушка испугалась и убежала. Пан устремился за ней, но нимфа неожиданно превратилась в благоухающий куст с нежными лиловыми цветами. Так изящно объясняли происхождение сирени древние греки.
Однажды молодой Пан, бог лесов и лугов, повстречал прекрасную речную нимфу Сирингу — нежную вестницу утренней зари. Так залюбовался юноша ее грацией и красотой, что решил приблизиться и заговорить. Но девушка испугалась и убежала. Пан устремился за ней, но нимфа неожиданно превратилась в благоухающий куст с нежными лиловыми цветами. Так изящно объясняли происхождение сирени древние греки.
В Европу из Персии и Малой Азии сирень попала в XVI веке. Поначалу ее можно было встретить только в королевских парках, позднее она распространилась повсюду. На языке цветов сирень означает первую любовь, и, наверное, поэтому ее принято дарить лишь раз. Белая — чтобы сказать о безраздельном чувстве, лиловая — робко узнать, есть ли шанс.
В Европу из Персии и Малой Азии сирень попала в XVI веке. Поначалу ее можно было встретить только в королевских парках, позднее она распространилась повсюду. На языке цветов сирень означает первую любовь, и, наверное, поэтому ее принято дарить лишь раз. Белая — чтобы сказать о безраздельном чувстве, лиловая — робко узнать, есть ли шанс.
Сирень выращивают всего около 500 лет, но за это время успели культивировать целых 2300 сортов разной формы, окраски и аромата. Посоперничать могут разве что розы. Дворянские усадьбы часто украшали французские сорта, выведенные семейной фирмой. Основатель династии Виктор Лемуан (1823-1911 годы), один из самых даровитых садоводов своего времени, сделал сирень популярным декоративным кустарником. До его работ растение не вызывало особенного восторга ни у селекционеров, ни у дачников. Его дело продолжили сын и внук. Всего семьей Лемуан выведено 214 сортов сирени.
Сирень выращивают всего около 500 лет, но за это время успели культивировать целых 2300 сортов разной формы, окраски и аромата. Посоперничать могут разве что розы. Дворянские усадьбы часто украшали французские сорта, выведенные семейной фирмой. Основатель династии Виктор Лемуан (1823-1911 годы), один из самых даровитых садоводов своего времени, сделал сирень популярным декоративным кустарником. До его работ растение не вызывало особенного восторга ни у селекционеров, ни у дачников. Его дело продолжили сын и внук. Всего семьей Лемуан выведено 214 сортов сирени.
Шестьдесят лет назад в мире возникло понятие "русская сирень". До этого она была французской, немецкой, китайской… Все благодаря Леониду Колесникову. В 1947 году этот самоучка вывел сорт "Красавица Москвы". Редкий по красоте шедевр получил всемирное признание лишь в 1973-м. Тогда автор, к сожалению, уже умер.
Сегодня в России сирени Колесникова ничтожно мало. В Москве редкие кусты можно увидеть лишь на территории Кремля и Всероссийского выставочного центра. Их почти не осталось даже на Сиреневом бульваре, который так назвали в 1960 году, потому что Колесников вместе со школьниками высаживал здесь свою сортовую сирень.
Шестьдесят лет назад в мире возникло понятие "русская сирень". До этого она была французской, немецкой, китайской… Все благодаря Леониду Колесникову. В 1947 году этот самоучка вывел сорт "Красавица Москвы". Редкий по красоте шедевр получил всемирное признание лишь в 1973-м. Тогда автор, к сожалению, уже умер.
Сегодня в России сирени Колесникова ничтожно мало. В Москве редкие кусты можно увидеть лишь на территории Кремля и Всероссийского выставочного центра. Их почти не осталось даже на Сиреневом бульваре, который так назвали в 1960 году, потому что Колесников вместе со школьниками высаживал здесь свою сортовую сирень.
В России сирень всегда росла в старинных помещичьих усадьбах. Многие русские художники любили изображать эти цветы. Например, "Сирень" Врубеля.
Восемнадцатого мая официально отмечается праздник этого цветка. Есть даже Международное общество сирени (International Lilac Society), основанное в 1971 году, и по России и Азии существует его региональное представительство.
В России сирень всегда росла в старинных помещичьих усадьбах. Многие русские художники любили изображать эти цветы. Например, "Сирень" Врубеля.
Восемнадцатого мая официально отмечается праздник этого цветка. Есть даже Международное общество сирени (International Lilac Society), основанное в 1971 году, и по России и Азии существует его региональное представительство.
Посаженный вами в саду куст сирени будет радовать и ваших детей, и внуков. Отметить вековой юбилей для этого растения — обычное дело. Долгожители протянут и до 130 лет. Еще куст может дорасти до семи метров в высоту и иметь диаметр кроны до пяти метров.
Обрезать ветки можно секатором, ровно поперек, чтобы не сильно ранить куст. И главное правило: не срывать ее руками. Но даже срезанная сирень долго не простоит и быстро завянет, так что лучше наслаждаться ею в парке.
Посаженный вами в саду куст сирени будет радовать и ваших детей, и внуков. Отметить вековой юбилей для этого растения — обычное дело. Долгожители протянут и до 130 лет. Еще куст может дорасти до семи метров в высоту и иметь диаметр кроны до пяти метров.
Обрезать ветки можно секатором, ровно поперек, чтобы не сильно ранить куст. И главное правило: не срывать ее руками. Но даже срезанная сирень долго не простоит и быстро завянет, так что лучше наслаждаться ею в парке.
Белую сирень можно окрасить в голубой, нежно-розовый, золотисто-желтый или в карминно-красный цвета. Для этого основания ее стеблей обрезают и расплющивают, а затем ставят на два часа в сосуд с подкрашенной водой. Когда цветы окрашиваются, их переносят в чистую воду. А чтобы букет дольше сохранился, можно добавить в вазу один-два грамма лимонной кислоты на литр воды.
Белую сирень можно окрасить в голубой, нежно-розовый, золотисто-желтый или в карминно-красный цвета. Для этого основания ее стеблей обрезают и расплющивают, а затем ставят на два часа в сосуд с подкрашенной водой. Когда цветы окрашиваются, их переносят в чистую воду. А чтобы букет дольше сохранился, можно добавить в вазу один-два грамма лимонной кислоты на литр воды.