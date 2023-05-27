https://ria.ru/20230527/tsennosti-1874571989.html
Эр-Рияд разделяет позицию Москвы по западным ценностям, заявил Колокольцев
Эр-Рияд разделяет позицию Москвы по западным ценностям, заявил Колокольцев - РИА Новости, 27.05.2023
Эр-Рияд разделяет позицию Москвы по западным ценностям, заявил Колокольцев
Россия и Саудовская Аравия не приемлют попытки навязывания странам "специфических" западных ценностей, у государств однозначная позиция – сохранение традиций,... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T19:06
2023-05-27T19:06
2023-05-27T19:06
саудовская аравия
владимир колокольцев
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/71/1551447155_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_973f96f5379d823ff22fb355ad39770c.jpg
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия не приемлют попытки навязывания странам "специфических" западных ценностей, у государств однозначная позиция – сохранение традиций, заявил глава российской полиции Владимир Колокольцев. По словам Колокольцева, РФ и Саудовскую Аравию многое объединяет с учетом нынешней международной повестки, особенно сохранение традиционных ценностей. "Что в Российской Федерации, что в Королевстве не приемлют попытки извне привнести к нам в страны какие-то специфические свои западные ценности. Они могут ... в ближайшее время заключать браки с животными, но это не означает, что мы должны следовать по их принципам. Там, наверное, кто-то уже похрюкивает в предвкушении. Но, тем не менее, что у саудовцев, что у россиян однозначная позиция сохранения наших традиционных ценностей", – сказал Колокольцев в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 1". Глава российской полиции Владимир Колокольцев на этой неделе находился в Эр-Рияде, где, среди прочего, обсуждал со своим саудовским коллегой вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере. Также по приглашению министра внутренних дел Саудовской Аравии Абдельазиза бен Сауда бен Наефа Аль Сауда Владимир Колокольцев посетил ряд подразделений МВД Королевства.
https://ria.ru/20230331/politika-1862188135.html
https://ria.ru/20230516/otnosheniya-1872062849.html
саудовская аравия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/71/1551447155_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c48ee91953b73a16e2e4cddb54ee09b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, владимир колокольцев, в мире, россия
Саудовская Аравия, Владимир Колокольцев, В мире, Россия
Эр-Рияд разделяет позицию Москвы по западным ценностям, заявил Колокольцев
Глава МВД Колокольцев: Москва и Эр-Рияд не приемлют попытки навязывания западных ценностей
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости.
Россия и Саудовская Аравия не приемлют попытки навязывания странам "специфических" западных ценностей, у государств однозначная позиция – сохранение традиций, заявил
глава российской полиции Владимир Колокольцев.
По словам Колокольцева, РФ и Саудовскую Аравию многое объединяет с учетом нынешней международной повестки, особенно сохранение традиционных ценностей.
Россия будет защищать традиционные духовно-нравственные ценности
"Что в Российской Федерации, что в Королевстве не приемлют попытки извне привнести к нам в страны какие-то специфические свои западные ценности. Они могут ... в ближайшее время заключать браки с животными, но это не означает, что мы должны следовать по их принципам. Там, наверное, кто-то уже похрюкивает в предвкушении. Но, тем не менее, что у саудовцев, что у россиян однозначная позиция сохранения наших традиционных ценностей", – сказал Колокольцев в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 1".
Глава российской полиции Владимир Колокольцев на этой неделе находился в Эр-Рияде, где, среди прочего, обсуждал со своим саудовским коллегой вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере.
Также по приглашению министра внутренних дел Саудовской Аравии Абдельазиза бен Сауда бен Наефа Аль Сауда Владимир Колокольцев посетил ряд подразделений МВД Королевства.
Дипломат рассказал о развитии отношений Москвы и Эр-Рияда