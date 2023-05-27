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Эр-Рияд разделяет позицию Москвы по западным ценностям, заявил Колокольцев - РИА Новости, 27.05.2023
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19:06 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/tsennosti-1874571989.html
Эр-Рияд разделяет позицию Москвы по западным ценностям, заявил Колокольцев
Эр-Рияд разделяет позицию Москвы по западным ценностям, заявил Колокольцев - РИА Новости, 27.05.2023
Эр-Рияд разделяет позицию Москвы по западным ценностям, заявил Колокольцев
Россия и Саудовская Аравия не приемлют попытки навязывания странам "специфических" западных ценностей, у государств однозначная позиция – сохранение традиций,... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T19:06
2023-05-27T19:06
саудовская аравия
владимир колокольцев
в мире
россия
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия не приемлют попытки навязывания странам "специфических" западных ценностей, у государств однозначная позиция – сохранение традиций, заявил глава российской полиции Владимир Колокольцев. По словам Колокольцева, РФ и Саудовскую Аравию многое объединяет с учетом нынешней международной повестки, особенно сохранение традиционных ценностей. "Что в Российской Федерации, что в Королевстве не приемлют попытки извне привнести к нам в страны какие-то специфические свои западные ценности. Они могут ... в ближайшее время заключать браки с животными, но это не означает, что мы должны следовать по их принципам. Там, наверное, кто-то уже похрюкивает в предвкушении. Но, тем не менее, что у саудовцев, что у россиян однозначная позиция сохранения наших традиционных ценностей", – сказал Колокольцев в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 1". Глава российской полиции Владимир Колокольцев на этой неделе находился в Эр-Рияде, где, среди прочего, обсуждал со своим саудовским коллегой вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере. Также по приглашению министра внутренних дел Саудовской Аравии Абдельазиза бен Сауда бен Наефа Аль Сауда Владимир Колокольцев посетил ряд подразделений МВД Королевства.
https://ria.ru/20230331/politika-1862188135.html
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саудовская аравия, владимир колокольцев, в мире, россия
Саудовская Аравия, Владимир Колокольцев, В мире, Россия
Эр-Рияд разделяет позицию Москвы по западным ценностям, заявил Колокольцев

Глава МВД Колокольцев: Москва и Эр-Рияд не приемлют попытки навязывания западных ценностей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел России Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия не приемлют попытки навязывания странам "специфических" западных ценностей, у государств однозначная позиция – сохранение традиций, заявил глава российской полиции Владимир Колокольцев.
По словам Колокольцева, РФ и Саудовскую Аравию многое объединяет с учетом нынешней международной повестки, особенно сохранение традиционных ценностей.
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"Что в Российской Федерации, что в Королевстве не приемлют попытки извне привнести к нам в страны какие-то специфические свои западные ценности. Они могут ... в ближайшее время заключать браки с животными, но это не означает, что мы должны следовать по их принципам. Там, наверное, кто-то уже похрюкивает в предвкушении. Но, тем не менее, что у саудовцев, что у россиян однозначная позиция сохранения наших традиционных ценностей", – сказал Колокольцев в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 1".
Глава российской полиции Владимир Колокольцев на этой неделе находился в Эр-Рияде, где, среди прочего, обсуждал со своим саудовским коллегой вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере.
Также по приглашению министра внутренних дел Саудовской Аравии Абдельазиза бен Сауда бен Наефа Аль Сауда Владимир Колокольцев посетил ряд подразделений МВД Королевства.
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