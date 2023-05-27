https://ria.ru/20230527/tsennosti-1874571989.html

Эр-Рияд разделяет позицию Москвы по западным ценностям, заявил Колокольцев

Эр-Рияд разделяет позицию Москвы по западным ценностям, заявил Колокольцев - РИА Новости, 27.05.2023

Эр-Рияд разделяет позицию Москвы по западным ценностям, заявил Колокольцев

Россия и Саудовская Аравия не приемлют попытки навязывания странам "специфических" западных ценностей, у государств однозначная позиция – сохранение традиций,... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T19:06

2023-05-27T19:06

2023-05-27T19:06

саудовская аравия

владимир колокольцев

в мире

россия

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия не приемлют попытки навязывания странам "специфических" западных ценностей, у государств однозначная позиция – сохранение традиций, заявил глава российской полиции Владимир Колокольцев. По словам Колокольцева, РФ и Саудовскую Аравию многое объединяет с учетом нынешней международной повестки, особенно сохранение традиционных ценностей. "Что в Российской Федерации, что в Королевстве не приемлют попытки извне привнести к нам в страны какие-то специфические свои западные ценности. Они могут ... в ближайшее время заключать браки с животными, но это не означает, что мы должны следовать по их принципам. Там, наверное, кто-то уже похрюкивает в предвкушении. Но, тем не менее, что у саудовцев, что у россиян однозначная позиция сохранения наших традиционных ценностей", – сказал Колокольцев в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 1". Глава российской полиции Владимир Колокольцев на этой неделе находился в Эр-Рияде, где, среди прочего, обсуждал со своим саудовским коллегой вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере. Также по приглашению министра внутренних дел Саудовской Аравии Абдельазиза бен Сауда бен Наефа Аль Сауда Владимир Колокольцев посетил ряд подразделений МВД Королевства.

https://ria.ru/20230331/politika-1862188135.html

https://ria.ru/20230516/otnosheniya-1872062849.html

саудовская аравия

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саудовская аравия, владимир колокольцев, в мире, россия