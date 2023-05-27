https://ria.ru/20230527/trie-1874594867.html
Победившая в Каннах режиссер Трие раскритиковала правительство Макрона
Победившая в Каннах режиссер Трие раскритиковала правительство Макрона - РИА Новости, 27.05.2023
Победившая в Каннах режиссер Трие раскритиковала правительство Макрона
Французский кинорежиссер Жюстин Трие, получившая "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах, во время церемонии вручения приза раскритиковала правительство президента... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T23:10
2023-05-27T23:10
2023-05-27T23:27
культура
канны
франция
в мире
эммануэль макрон
элизабет борн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874594665_0:0:2753:1548_1920x0_80_0_0_403ff3e78c185e320438d8a038350e9c.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Французский кинорежиссер Жюстин Трие, получившая "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах, во время церемонии вручения приза раскритиковала правительство президента Франции Эмануэля Макрона за "шокирующее" подавление протестов против пенсионной реформы, передает агентство Франс Пресс."Страна пострадала от исторических протестов против реформы пенсионной системы. Эти протесты были… подавлены шокирующим образом", - приводит агентство слова Трие, раскритиковавшей французские власти во время своей речи после получения награды.В субботу кинокартина Трие "Траектория падения" получила главный приз 76-го Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь".В январе власти Франции анонсировали проект пенсионной реформы, что вызвало волну массовых протестов в стране. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. После этого акции протеста стали более ожесточенными. Полиция начала все чаще использовать слезоточивый газ и водометы для разгона манифестаций.Конституционный совет Франции 14 апреля окончательно одобрил ключевую статью законопроекта, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране к 2030 году.
https://ria.ru/20230516/kannskiy_kinofestival-1871935270.html
канны
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874594665_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_66870e9f91209a4a7cf89bf28c2e0565.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канны, франция, в мире, эммануэль макрон, элизабет борн
Культура, Канны, Франция, В мире, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн
Победившая в Каннах режиссер Трие раскритиковала правительство Макрона
AFP: победившая в Каннах Жюстин Трие раскритиковала власти Франции за подавление протестов