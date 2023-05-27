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В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:21 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/trevoga-1874573403.html
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.05.2023
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T19:21
2023-05-27T19:21
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
полтавская область
сумская область
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в областях прозвучал в 19.01 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
полтавская область
сумская область
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы рф, полтавская область, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Полтавская область, Сумская область
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу

В Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в областях прозвучал в 19.01 (совпадает с мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаВооруженные силы РФПолтавская областьСумская область
 
 
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