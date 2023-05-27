https://ria.ru/20230527/trevoga-1874485713.html

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.05.2023

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях Украины, а также на подконтрольных Киеву РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T03:52

2023-05-27T03:52

2023-05-27T04:01

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

в мире

вооруженные силы рф

винницкая область

киев

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал в субботу в промежутке с 3.46 по 3.48 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20230526/dnepropetrovsk-1874286232.html

украина

днепропетровская область

винницкая область

киев

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украина, днепропетровская область, в мире, вооруженные силы рф, винницкая область, киев