https://ria.ru/20230527/trevoga-1874485713.html
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.05.2023
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях Украины, а также на подконтрольных Киеву РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T03:52
2023-05-27T03:52
2023-05-27T04:01
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
в мире
вооруженные силы рф
винницкая область
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал в субботу в промежутке с 3.46 по 3.48 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://radiosputnik.ria.ru/20230526/dnepropetrovsk-1874286232.html
украина
днепропетровская область
винницкая область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, днепропетровская область, в мире, вооруженные силы рф, винницкая область, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, В мире, Вооруженные силы РФ, Винницкая область, Киев
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу