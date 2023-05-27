https://ria.ru/20230527/teplokhod-1874557115.html
В Москве на теплоходе с людьми произошло возгорание
В Москве на теплоходе с людьми произошло возгорание - РИА Новости, 27.05.2023
В Москве на теплоходе с людьми произошло возгорание
Возгорание в моторном отсеке произошло на теплоходе с людьми в Москве на Космодамианской набережной, огонь ликвидирован, никто не пострадал, рассказал РИА... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T17:17
2023-05-27T17:17
2023-05-27T18:26
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Возгорание в моторном отсеке произошло на теплоходе с людьми в Москве на Космодамианской набережной, огонь ликвидирован, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Идет дым из моторного отсека на теплоходе "Олимпиада", людей всех высадили, теплоход уже причалил к берегу. Возгорание ликвидировано", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что возгорание произошло по адресу: Космодамианская набережная, дом 46/50, строение 1.
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происшествия, москва
В Москве на теплоходе с людьми произошло возгорание
На Космодамианской набережной в Москве ликвидировали возгорание на теплоходе с людьми
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Возгорание в моторном отсеке произошло на теплоходе с людьми в Москве на Космодамианской набережной, огонь ликвидирован, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Идет дым из моторного отсека на теплоходе "Олимпиада", людей всех высадили, теплоход уже причалил к берегу. Возгорание ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что возгорание произошло по адресу: Космодамианская набережная, дом 46/50, строение 1.
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