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В Москве на теплоходе с людьми произошло возгорание - РИА Новости, 27.05.2023
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17:17 27.05.2023 (обновлено: 18:26 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/teplokhod-1874557115.html
В Москве на теплоходе с людьми произошло возгорание
В Москве на теплоходе с людьми произошло возгорание - РИА Новости, 27.05.2023
В Москве на теплоходе с людьми произошло возгорание
Возгорание в моторном отсеке произошло на теплоходе с людьми в Москве на Космодамианской набережной, огонь ликвидирован, никто не пострадал, рассказал РИА... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T17:17
2023-05-27T18:26
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Возгорание в моторном отсеке произошло на теплоходе с людьми в Москве на Космодамианской набережной, огонь ликвидирован, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Идет дым из моторного отсека на теплоходе "Олимпиада", людей всех высадили, теплоход уже причалил к берегу. Возгорание ликвидировано", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что возгорание произошло по адресу: Космодамианская набережная, дом 46/50, строение 1.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве на теплоходе с людьми произошло возгорание

На Космодамианской набережной в Москве ликвидировали возгорание на теплоходе с людьми

© АГН "Москва" / Мобильный репортерОперативные службы на месте возгорания двигателя прогулочного теплохода "Олимпиада" в центре Москвы
Оперативные службы на месте возгорания двигателя прогулочного теплохода Олимпиада в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Оперативные службы на месте возгорания двигателя прогулочного теплохода "Олимпиада" в центре Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Возгорание в моторном отсеке произошло на теплоходе с людьми в Москве на Космодамианской набережной, огонь ликвидирован, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Идет дым из моторного отсека на теплоходе "Олимпиада", людей всех высадили, теплоход уже причалил к берегу. Возгорание ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что возгорание произошло по адресу: Космодамианская набережная, дом 46/50, строение 1.
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