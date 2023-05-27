https://ria.ru/20230527/tayvan-1874499846.html
ВС Тайваня отследили приближение китайского авианосца к острову
ВС Тайваня отследили приближение китайского авианосца к острову - РИА Новости, 27.05.2023
ВС Тайваня отследили приближение китайского авианосца к острову
Три судна Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в том числе авианосец "Шаньдун" в субботу приблизились к Тайваню, сообщило министерство обороны острова. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T09:44
2023-05-27T09:44
2023-05-27T09:44
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китай
тайвань
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нэнси пелоси
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народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 27 мая - РИА Новости. Три судна Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в том числе авианосец "Шаньдун" в субботу приблизились к Тайваню, сообщило министерство обороны острова. "Вооруженные силы Тайваня в полдень отследили три судна НОАК, в том числе авианосец "Шаньдун", которые направлялись по Тайваньскому проливу на север. Они движутся вдоль западной стороны срединной линии", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. Сообщается, что ВС Тайваня следят за движением кораблей и будут реагировать "соответствующим образом". "Шаньдун" - второй авианосец на вооружении Китая и первый собственного производства КНР. Длина авианосца - 315 метров, ширина - 75 метров, вес - 70 тысяч тонн, крейсерская скорость - 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15). Авианосец строили с 2013 года, он был спущен на воду в апреле 2017 года, первое тестовое плавание состоялось 13-18 мая 2019 года, а 17 ноября 2019 года он был передан ВМС Народно-освободительной армии Китая. Ранее в апреле "Шаньдун" принял участие в военных учениях НОАК вокруг острова Тайвань. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230527/tayvan-1874489551.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, ноак, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси, НОАК, Народно-освободительная армия Китая
ВС Тайваня отследили приближение китайского авианосца к острову
ВС Тайваня отследили приближение китайского авианосца "Шаньдун" к острову