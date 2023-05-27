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Тайвань зафиксировал приближение к острову 33 самолетов армии КНР
Тайвань зафиксировал приближение к острову 33 самолетов армии КНР - РИА Новости, 27.05.2023
Тайвань зафиксировал приближение к острову 33 самолетов армии КНР
Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 33 самолетов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T06:48
2023-05-27T06:48
2023-05-27T06:48
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ПЕКИН, 27 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 33 самолетов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления оборонного ведомства острова. "За период с 6.00 пятницы, 26 мая, до 6.00 субботы, 27 мая, вокруг Тайваня были зафиксированы 33 самолета и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. Отмечается, что 12 самолетов вошли в опознавательную зону ПВО острова на юго-западе и юго-востоке, включая четыре истребителя Су-30, четыре J-10, транспортный самолет Y-8, беспилотник WZ-7, истребитель J-16 и вертолет Z-9. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, су-30, в мире
Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая, Су-30, В мире
Тайвань зафиксировал приближение к острову 33 самолетов армии КНР
Минобороны Тайваня за сутки зафиксировало приближение 33 самолетов и десяти кораблей НОАК