https://ria.ru/20230527/tayvan-1874489551.html

Тайвань зафиксировал приближение к острову 33 самолетов армии КНР

Тайвань зафиксировал приближение к острову 33 самолетов армии КНР - РИА Новости, 27.05.2023

Тайвань зафиксировал приближение к острову 33 самолетов армии КНР

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 33 самолетов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T06:48

2023-05-27T06:48

2023-05-27T06:48

тайвань

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ПЕКИН, 27 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 33 самолетов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления оборонного ведомства острова. "За период с 6.00 пятницы, 26 мая, до 6.00 субботы, 27 мая, вокруг Тайваня были зафиксированы 33 самолета и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. Отмечается, что 12 самолетов вошли в опознавательную зону ПВО острова на юго-западе и юго-востоке, включая четыре истребителя Су-30, четыре J-10, транспортный самолет Y-8, беспилотник WZ-7, истребитель J-16 и вертолет Z-9. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230527/tayvan-1874481892.html

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тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, су-30, в мире