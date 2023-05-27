https://ria.ru/20230527/taurus-1874515321.html
"А чего не космические корабли?" Немцев привела в ярость наглость Украины
"А чего не космические корабли?" Немцев привела в ярость наглость Украины - РИА Новости, 27.05.2023
"А чего не космические корабли?" Немцев привела в ярость наглость Украины
Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились требованиям киевского режима к Бундесверу предоставить ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus с дальностью полета РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T11:38
2023-05-27T11:38
2023-05-27T11:38
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украина
киев
берлин (город)
бундесвер германии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились требованиям киевского режима к Бундесверу предоставить ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus с дальностью полета 500 километров.Многие комментаторы заметили, что Киев претендует на все более и более опасные вооружения Запада, что лишь усугубляет кризисную ситуацию."А чего не сразу космические корабли?" — съязвил Papperlapapp."Нет нужды говорить, что у нас нет никаких обязательств перед этой страной. Особенно не за счет нашей собственной безопасности и нашего национального благосостояния", — написал Maik S."С Украиной все работает по такому принципу: сначала оттяпают мизинец — потом всю руку. То, как они выдвигают требования, уже не превзойти по наглости. Эта страна погубит не только Германию", — считает Frank N."От слова "Украина" меня медленно, но верно начинает тошнить. Подарите им луну — они начнут брать плату за полнолуние", — уверена Beate N."Украина чего-то там хочет... а я хочу мирных переговоров и никакой дальнейшей эскалации конфликта!" — возмутился SteffenHY.В субботу газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что Киев официально запросил у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus с дальностью полета 500 километров, способные долететь до Москвы.
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874509224.html
https://ria.ru/20230527/strakh-1874489040.html
https://ria.ru/20230527/krizis-1874508630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, берлин (город), бундесвер германии, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Берлин (город), Бундесвер Германии, Вооруженные силы Украины
"А чего не космические корабли?" Немцев привела в ярость наглость Украины
Немцы испугались требований Киева передать ракеты Taurus, способные долететь до Москвы