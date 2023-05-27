https://ria.ru/20230527/taurus-1874515321.html

"А чего не космические корабли?" Немцев привела в ярость наглость Украины

"А чего не космические корабли?" Немцев привела в ярость наглость Украины - РИА Новости, 27.05.2023

"А чего не космические корабли?" Немцев привела в ярость наглость Украины

Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились требованиям киевского режима к Бундесверу предоставить ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus с дальностью полета РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T11:38

2023-05-27T11:38

2023-05-27T11:38

в мире

украина

киев

берлин (город)

бундесвер германии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились требованиям киевского режима к Бундесверу предоставить ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus с дальностью полета 500 километров.Многие комментаторы заметили, что Киев претендует на все более и более опасные вооружения Запада, что лишь усугубляет кризисную ситуацию."А чего не сразу космические корабли?" — съязвил Papperlapapp."Нет нужды говорить, что у нас нет никаких обязательств перед этой страной. Особенно не за счет нашей собственной безопасности и нашего национального благосостояния", — написал Maik S."С Украиной все работает по такому принципу: сначала оттяпают мизинец — потом всю руку. То, как они выдвигают требования, уже не превзойти по наглости. Эта страна погубит не только Германию", — считает Frank N."От слова "Украина" меня медленно, но верно начинает тошнить. Подарите им луну — они начнут брать плату за полнолуние", — уверена Beate N."Украина чего-то там хочет... а я хочу мирных переговоров и никакой дальнейшей эскалации конфликта!" — возмутился SteffenHY.В субботу газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что Киев официально запросил у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus с дальностью полета 500 километров, способные долететь до Москвы.

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874509224.html

https://ria.ru/20230527/strakh-1874489040.html

https://ria.ru/20230527/krizis-1874508630.html

украина

киев

берлин (город)

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, киев, берлин (город), бундесвер германии, вооруженные силы украины