https://ria.ru/20230527/taurus-1874487966.html

СМИ: Украина потребовала от Германии ракеты, способные достать до Москвы

СМИ: Украина потребовала от Германии ракеты, способные достать до Москвы - РИА Новости, 27.05.2023

СМИ: Украина потребовала от Германии ракеты, способные достать до Москвы

Киев официально запросил у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus с дальностью полета 500 километров, способные долететь до Москвы, сообщила газета... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T05:28

2023-05-27T05:28

2023-05-27T09:34

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Киев официально запросил у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus с дальностью полета 500 километров, способные долететь до Москвы, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники."Президент Владимир Зеленский уже говорил об этом (о передаче ракет. — Прим. ред.) канцлеру Олафу Шольцу во время своего визита в Берлин в начале мая. Представитель канцлера не хочет это комментировать, однако Федеральное министерство обороны подтверждает, что Украина запросила Taurus", — говорится в публикации.Газета отмечает, что ракеты могут подойти к истребителям F-16, которые Запад ранее пообещал передать Киеву. Однако, учитывая характеристики и дальнобойность ракет Taurus, Берлин становится перед важной дилеммой."Не все верят, что Украина будет разумно использовать такое оружие, как Taurus. Немецкая крылатая ракета может пролететь 500 километров. Таким образом, с украинской границы она способна добраться до Москвы. Поэтому некоторые опасаются, что в случае острой необходимости Киев может устроить неконтролируемую эскалацию войны", — говорится в публикации.Во вторник с инициативой предоставить Украине крылатые ракеты воздушного базирования Taurus выступил депутат бундестага Родерих Кизеветтер.В начале мая Великобритания передала Украине партию ракет Storm Shadow. Как сообщал телеканал CNN, Лондон получил от Киева заверения, что их будут применять только по целям "на суверенной территории Украины". С тех пор ВСУ несколько раз нанесли удары этими ракетами по Луганску, а также пытались атаковать Бердянск.

https://ria.ru/20230527/kiev-1874481610.html

https://ria.ru/20230526/istrebiteli-1874429203.html

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