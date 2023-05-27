"Он лучше всех на данный момент": танк Т-90М "Прорыв"

Т-90М — одна из самых современных боевых машин в мире.
Т-90М — одна из самых современных боевых машин в мире.
Танк хорошо защищен: лоб корпуса и башни прикрывает комбинированная броня с дополнительной накладной защитой.
Танк хорошо защищен: лоб корпуса и башни прикрывает комбинированная броня с дополнительной накладной защитой.
От кумулятивных снарядов спасает комплекс динамической защиты, способный противостоять новейшим противотанковым ракетам.
От кумулятивных снарядов спасает комплекс динамической защиты, способный противостоять новейшим противотанковым ракетам.
Вспомогательная силовая установка подает ток даже при выключенном основном двигателе. Это позволяет танку действовать из засады.
Вспомогательная силовая установка подает ток даже при выключенном основном двигателе. Это позволяет танку действовать из засады.
Что крайне важно в боевых условиях, экипаж надежно защищен.
Что крайне важно в боевых условиях, экипаж надежно защищен.
За счет композитной брони танк выдерживает мощные удары, а маневренность позволяет ему уйти в нужный момент.
За счет композитной брони танк выдерживает мощные удары, а маневренность позволяет ему уйти в нужный момент.
"Этот танк намного мощнее и сильнее (западных аналогов), он лучше всех на данный момент, с которыми приходилось сталкиваться в бою", — говорят военнослужащие.
"Этот танк намного мощнее и сильнее (западных аналогов), он лучше всех на данный момент, с которыми приходилось сталкиваться в бою", — говорят военнослужащие.
Танк Т-90М "Прорыв" в южном секторе СВО.
Танк Т-90М "Прорыв" в южном секторе СВО.