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"Он лучше всех на данный момент": танк Т-90М "Прорыв" - РИА Новости, 27.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 27.05.2023 (обновлено: 08:10 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/tank-1874304046.html
"Он лучше всех на данный момент": танк Т-90М "Прорыв"
"Он лучше всех на данный момент": танк Т-90М "Прорыв" - РИА Новости, 27.05.2023
"Он лучше всех на данный момент": танк Т-90М "Прорыв"
В специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы задействовали новейшие усовершенствованные танки Т-90М "Прорыв". Грозные и очень умные... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T08:00
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фото
специальная военная операция на украине
т-90
танк
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В специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы задействовали новейшие усовершенствованные танки Т-90М "Прорыв". Грозные и очень умные машины — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, т-90, танк
Фото, Специальная военная операция на Украине, Т-90, Танк

"Он лучше всех на данный момент": танк Т-90М "Прорыв"

Читать ria.ru в
В специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы задействовали новейшие усовершенствованные танки Т-90М "Прорыв". Грозные и очень умные машины — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Т-90М — одна из самых современных боевых машин в мире.

Подготовка экипажей танков Т-90 Прорыв

Т-90М — одна из самых современных боевых машин в мире.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Танк хорошо защищен: лоб корпуса и башни прикрывает комбинированная броня с дополнительной накладной защитой.

Подготовка экипажей танков Т-90 Прорыв

Танк хорошо защищен: лоб корпуса и башни прикрывает комбинированная броня с дополнительной накладной защитой.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

От кумулятивных снарядов спасает комплекс динамической защиты, способный противостоять новейшим противотанковым ракетам.

Члены танкового экипажа осматривают поступивший в подразделение танк Т-90 Прорыв, в южном секторе СВО

От кумулятивных снарядов спасает комплекс динамической защиты, способный противостоять новейшим противотанковым ракетам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Вспомогательная силовая установка подает ток даже при выключенном основном двигателе. Это позволяет танку действовать из засады.

Танк Т-90 Прорыв, поступивший в подразделение, находящееся в южном секторе СВО

Вспомогательная силовая установка подает ток даже при выключенном основном двигателе. Это позволяет танку действовать из засады.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Что крайне важно в боевых условиях, экипаж надежно защищен.

Член танкового экипажа осматривает поступивший в подразделение танк Т-90 Прорыв, в южном секторе СВО

Что крайне важно в боевых условиях, экипаж надежно защищен.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

За счет композитной брони танк выдерживает мощные удары, а маневренность позволяет ему уйти в нужный момент.

Член танкового экипажа осматривает поступивший в подразделение танк Т-90 Прорыв, в южном секторе СВО

За счет композитной брони танк выдерживает мощные удары, а маневренность позволяет ему уйти в нужный момент.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

"Этот танк намного мощнее и сильнее (западных аналогов), он лучше всех на данный момент, с которыми приходилось сталкиваться в бою", — говорят военнослужащие.

Член танкового экипажа осматривает поступивший в подразделение танк Т-90 Прорыв, в южном секторе СВО

"Этот танк намного мощнее и сильнее (западных аналогов), он лучше всех на данный момент, с которыми приходилось сталкиваться в бою", — говорят военнослужащие.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Танк Т-90М "Прорыв" в южном секторе СВО.

Подготовка экипажей танков Т-90 Прорыв

Танк Т-90М "Прорыв" в южном секторе СВО.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеФотоТ-90Танк
 
 
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