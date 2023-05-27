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Правительство одобрило перераспределение субсидий на ликвидацию свалок - РИА Новости, 27.05.2023
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13:18 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/svalki-1874527705.html
Правительство одобрило перераспределение субсидий на ликвидацию свалок
Правительство одобрило перераспределение субсидий на ликвидацию свалок - РИА Новости, 27.05.2023
Правительство одобрило перераспределение субсидий на ликвидацию свалок
Правительство России в четверг одобрило перераспределение субсидий на ликвидацию 17 несанкционированных свалок, сообщается в субботу на сайте кабмина. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T13:18
2023-05-27T13:18
общество
россия
архангельское
свердловская область
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство России в четверг одобрило перераспределение субсидий на ликвидацию 17 несанкционированных свалок, сообщается в субботу на сайте кабмина. Речь идет о внесении изменений в распределение объемов субсидий бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде на 2023 и 2024 годы. Предлагаемое перераспределение субсидий позволит, в частности, продолжить реализацию мероприятий по ликвидации 17 несанкционированных свалок в границах 13 городов в Архангельской, Вологодской, Ивановской, Саратовской, Свердловской областях, Бурятии, Алтайском, Краснодарском и Пермском краях, а также в Санкт-Петербурге и Севастополе. "Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220904/svalki-1814325599.html
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общество, россия, архангельское, свердловская область
Общество, Россия, Архангельское, Свердловская область
Правительство одобрило перераспределение субсидий на ликвидацию свалок

Правительство одобрило перераспределение субсидий на ликвидацию 17 свалок

© РИА Новости / Юлия АхмедоваНесанкционированная свалка
Несанкционированная свалка - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Юлия Ахмедова
Несанкционированная свалка. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство России в четверг одобрило перераспределение субсидий на ликвидацию 17 несанкционированных свалок, сообщается в субботу на сайте кабмина.
Речь идет о внесении изменений в распределение объемов субсидий бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде на 2023 и 2024 годы.
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Предлагаемое перераспределение субсидий позволит, в частности, продолжить реализацию мероприятий по ликвидации 17 несанкционированных свалок в границах 13 городов в Архангельской, Вологодской, Ивановской, Саратовской, Свердловской областях, Бурятии, Алтайском, Краснодарском и Пермском краях, а также в Санкт-Петербурге и Севастополе.
"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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