https://ria.ru/20230527/strelba-1874496999.html

На трассе Хабаровск — Владивосток произошла стрельба

На трассе Хабаровск — Владивосток произошла стрельба - РИА Новости, 27.05.2023

На трассе Хабаровск — Владивосток произошла стрельба

Неизвестный произвел выстрелы из неустановленного предмета на автодороге Хабаровск - Владивосток вблизи заправки и пунктов питания, поврежден торговый павильон, РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T09:11

2023-05-27T09:11

2023-05-27T10:15

происшествия

хабаровск

владивосток

приморский край

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Неизвестный произвел выстрелы из неустановленного предмета на автодороге Хабаровск - Владивосток вблизи заправки и пунктов питания, поврежден торговый павильон, сообщает прокуратура Приморского края.По данным надзорного ведомства, стрельба произошла днем (по местному времени) 27 мая на 721-м километре автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток, "вблизи объектов питания и заправки автотранспорта"."Неизвестный произвел выстрелы из неустановленного предмета, в результате которых поврежден торговый павильон. Прокуратура Надеждинского района поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту инцидента с применением оружия", - говорится в сообщении.Позже в УМВД России по Приморскому краю уточнили, что со слов очевидца, сообщившего об инциденте в полицию, мужчина, предположительно, произвел выстрелы "из охотничьего ружья, после чего скрылся"."В результате происшествия никто не пострадал... В настоящее время сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемого", - сообщили в полиции.Источник РИА Новости в силовых структурах рассказал агентству, что "стрелок был в черной балаклаве", других деталей собеседник агентства не привел.

https://ria.ru/20230519/strelba-1872818063.html

https://ria.ru/20230521/amerika-1873241318.html

хабаровск

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровск, владивосток, приморский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)