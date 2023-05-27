https://ria.ru/20230527/ssha-1874509350.html

Сенаторы США представят проекты о надзоре за помощью Киеву, сообщили СМИ

Сенаторы США представят проекты о надзоре за помощью Киеву, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.05.2023

Сенаторы США представят проекты о надзоре за помощью Киеву, сообщили СМИ

Американские сенаторы собираются заново представить законопроекты об ужесточении надзора за помощью Украине после того, как Пентагон из-за путаницы завысил... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T10:54

2023-05-27T10:54

2023-05-27T10:54

в мире

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джош хоули

politico

пентагон

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Американские сенаторы собираются заново представить законопроекты об ужесточении надзора за помощью Украине после того, как Пентагон из-за путаницы завысил стоимость отправленного США Киеву оборудования, сообщает газета Politico. Ранее в США вспыхнул скандал после публикаций о том, что Пентагон на 3 миллиарда долларов завысил стоимость отправляемой Украине техники и вооружений. В самом ведомстве объявили такое положение вещей несоответствием в категориях оценки. Как подчеркнули в министерстве обороны США, завышение цен не повлияло на поддержку США или способность страны предоставлять вооружения Киеву. "Я скоро повторно представлю свое предложение о независимом генеральном инспекторе для Украины", - приводит газета слова сенатора-республиканца Рэнда Пола. Согласно его законопроекту, надзор за помощью Украине будет осуществлять генеральный инспектор агентства США по реконструкции в Афганистане. Отмечается, что с аналогичным предложением собирается заново выступить сенатор-республиканец Джош Хоули. Ранее он предлагал создать отдельный пост генерального инспектора для курирования украинского направления. Однако в сенате проголосовали против этого проекта. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230525/razvedka-1873988233.html

https://ria.ru/20230520/oruzhie-1873058163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, джош хоули, politico, пентагон, нато