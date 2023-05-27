https://ria.ru/20230527/ssha-1874480827.html

Киссинджер назвал главное заблуждение США

Киссинджер назвал главное заблуждение США - РИА Новости, 27.05.2023

Киссинджер назвал главное заблуждение США

США считают, что они праведные и не преследуют эгоистичные цели во внешней политике, но остальные страны мира не согласны с такой точкой зрения, заявил бывший... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T01:50

2023-05-27T01:50

2023-05-27T01:50

генри киссинджер

сша

китай

в мире

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. США считают, что они праведные и не преследуют эгоистичные цели во внешней политике, но остальные страны мира не согласны с такой точкой зрения, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которому в субботу исполняется сто лет. "Американцы видят себя праведными... Мы считаем, что мы бескорыстны, что у нас нет исключительно национальных целей, что наши национальные цели достигаются на внешнеполитическом направлении с таким трудом, что когда мы представляем их для обсуждения, то обижаемся на оппонентов", – сказал он в интервью газете Wall Street Journal. "Мы ожидаем, что наши взгляды будут доминировать не потому, что мы считаем себя лучшими в интеллектуальном смысле, а потому, что мы считаем, что эти взгляды сами по себе должны быть доминирующими", – добавил он. Киссинджер отметил, такой взгляд американцев не встречает понимания у других стран мира, в том числе у Китая.

https://ria.ru/20230527/kissindzher-1874480420.html

сша

китай

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генри киссинджер, сша, китай, в мире