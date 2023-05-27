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Киссинджер назвал главное заблуждение США - РИА Новости, 27.05.2023
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01:50 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/ssha-1874480827.html
Киссинджер назвал главное заблуждение США
Киссинджер назвал главное заблуждение США - РИА Новости, 27.05.2023
Киссинджер назвал главное заблуждение США
США считают, что они праведные и не преследуют эгоистичные цели во внешней политике, но остальные страны мира не согласны с такой точкой зрения, заявил бывший... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T01:50
2023-05-27T01:50
генри киссинджер
сша
китай
в мире
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. США считают, что они праведные и не преследуют эгоистичные цели во внешней политике, но остальные страны мира не согласны с такой точкой зрения, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которому в субботу исполняется сто лет. "Американцы видят себя праведными... Мы считаем, что мы бескорыстны, что у нас нет исключительно национальных целей, что наши национальные цели достигаются на внешнеполитическом направлении с таким трудом, что когда мы представляем их для обсуждения, то обижаемся на оппонентов", – сказал он в интервью газете Wall Street Journal. "Мы ожидаем, что наши взгляды будут доминировать не потому, что мы считаем себя лучшими в интеллектуальном смысле, а потому, что мы считаем, что эти взгляды сами по себе должны быть доминирующими", – добавил он. Киссинджер отметил, такой взгляд американцев не встречает понимания у других стран мира, в том числе у Китая.
https://ria.ru/20230527/kissindzher-1874480420.html
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генри киссинджер, сша, китай, в мире
Генри Киссинджер, США, Китай, В мире
Киссинджер назвал главное заблуждение США

Киссинджер: США считают себя праведными, но остальные страны не согласны с этим

© AP Photo / Nam Y. HuhАмериканцы на фоне флага США
Американцы на фоне флага США - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. США считают, что они праведные и не преследуют эгоистичные цели во внешней политике, но остальные страны мира не согласны с такой точкой зрения, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которому в субботу исполняется сто лет.
«
"Американцы видят себя праведными... Мы считаем, что мы бескорыстны, что у нас нет исключительно национальных целей, что наши национальные цели достигаются на внешнеполитическом направлении с таким трудом, что когда мы представляем их для обсуждения, то обижаемся на оппонентов", – сказал он в интервью газете Wall Street Journal.
"Мы ожидаем, что наши взгляды будут доминировать не потому, что мы считаем себя лучшими в интеллектуальном смысле, а потому, что мы считаем, что эти взгляды сами по себе должны быть доминирующими", – добавил он.
Киссинджер отметил, такой взгляд американцев не встречает понимания у других стран мира, в том числе у Китая.
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Киссинджер заявил о "потерянных ориентирах" ведущих стран мира
01:26
 
Генри КиссинджерСШАКитайВ мире
 
 
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