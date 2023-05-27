https://ria.ru/20230527/sputnik-1874518083.html

В "Росэлектронике" рассказали о новом российском спутнике

В "Росэлектронике" рассказали о новом российском спутнике - РИА Новости, 27.05.2023

В "Росэлектронике" рассказали о новом российском спутнике

Новый спутник РФ "Кондор", который ранее в субботу вывели на орбиту, способен снимать поверхность Земли при любой погоде и в любое время суток благодаря... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T12:01

2023-05-27T12:01

2023-05-27T12:01

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Новый спутник РФ "Кондор", который ранее в субботу вывели на орбиту, способен снимать поверхность Земли при любой погоде и в любое время суток благодаря радиолокатору с синтезированной апертурой, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе "Росэлектроники". "Полезную нагрузку спутника составляет разработанный концерном "Вега" (входит в "Росэлектронику") радиолокатор с синтезированной апертурой, предназначенный для получения радиолокационных изображений высокого и среднего разрешения. Он оснащен легкой зеркальной антенной зонтичного типа и обеспечивает всепогодное круглосуточное наблюдение в полосе земной поверхности, параллельной трассе полета космического аппарата", - сообщили в "Росэлектронике". Отмечается, что в задачи нового спутника входят картографирование местности, экомониторинг и разведка природных ресурсов. Подчеркивается, что он способен при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения поверхности разрешением до 1 метра и обследовать Землю в полосе шириной до 100 километров в обзорном режиме. Локатор спутника работает в различных режимах, позволяя решать широкий спектр задач.

https://ria.ru/20230527/kondor-fka-1874477070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, россия, российская электроника, технологии