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В "Росэлектронике" рассказали о новом российском спутнике - РИА Новости, 27.05.2023
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Наука
 
12:01 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/sputnik-1874518083.html
В "Росэлектронике" рассказали о новом российском спутнике
В "Росэлектронике" рассказали о новом российском спутнике - РИА Новости, 27.05.2023
В "Росэлектронике" рассказали о новом российском спутнике
Новый спутник РФ "Кондор", который ранее в субботу вывели на орбиту, способен снимать поверхность Земли при любой погоде и в любое время суток благодаря... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T12:01
2023-05-27T12:01
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Новый спутник РФ "Кондор", который ранее в субботу вывели на орбиту, способен снимать поверхность Земли при любой погоде и в любое время суток благодаря радиолокатору с синтезированной апертурой, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе "Росэлектроники". "Полезную нагрузку спутника составляет разработанный концерном "Вега" (входит в "Росэлектронику") радиолокатор с синтезированной апертурой, предназначенный для получения радиолокационных изображений высокого и среднего разрешения. Он оснащен легкой зеркальной антенной зонтичного типа и обеспечивает всепогодное круглосуточное наблюдение в полосе земной поверхности, параллельной трассе полета космического аппарата", - сообщили в "Росэлектронике". Отмечается, что в задачи нового спутника входят картографирование местности, экомониторинг и разведка природных ресурсов. Подчеркивается, что он способен при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения поверхности разрешением до 1 метра и обследовать Землю в полосе шириной до 100 километров в обзорном режиме. Локатор спутника работает в различных режимах, позволяя решать широкий спектр задач.
https://ria.ru/20230527/kondor-fka-1874477070.html
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космос - риа наука, земля, россия, российская электроника, технологии
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Россия, Российская электроника, Технологии
В "Росэлектронике" рассказали о новом российском спутнике

"Росэлектроника": новый спутник "Кондор" снимает поверхность Земли при любой погоде

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтарт ракеты "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" с космодрома Восточный
Старт ракеты Союз-2.1а со спутником Кондор-ФКА с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Старт ракеты "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" с космодрома Восточный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Новый спутник РФ "Кондор", который ранее в субботу вывели на орбиту, способен снимать поверхность Земли при любой погоде и в любое время суток благодаря радиолокатору с синтезированной апертурой, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе "Росэлектроники".
"Полезную нагрузку спутника составляет разработанный концерном "Вега" (входит в "Росэлектронику") радиолокатор с синтезированной апертурой, предназначенный для получения радиолокационных изображений высокого и среднего разрешения. Он оснащен легкой зеркальной антенной зонтичного типа и обеспечивает всепогодное круглосуточное наблюдение в полосе земной поверхности, параллельной трассе полета космического аппарата", - сообщили в "Росэлектронике".
Отмечается, что в задачи нового спутника входят картографирование местности, экомониторинг и разведка природных ресурсов. Подчеркивается, что он способен при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения поверхности разрешением до 1 метра и обследовать Землю в полосе шириной до 100 километров в обзорном режиме. Локатор спутника работает в различных режимах, позволяя решать широкий спектр задач.
Ракета космического назначения Союз-2.1а с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли Кондор-ФКА № 1 на стартовом комплексе площадки 1С космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
С Восточного стартовала ракета с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА"
Вчера, 00:18
 
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