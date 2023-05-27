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Разгонный блок с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вышел на орбиту
Разгонный блок с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вышел на орбиту - РИА Новости, 27.05.2023
Разгонный блок с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вышел на орбиту
Разгонный блок "Фрегат" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а" после пуска с космодрома Восточный, передает... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T00:27
2023-05-27T00:27
2023-05-27T00:29
земля
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 27 мая – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а" после пуска с космодрома Восточный, передает корреспондент РИА Новости."Есть отделение головного блока. Головной блок ... выведен на опорную орбиту", - сказал комментатор на наблюдательном пункте.Ракета стартовала в 0.15 мск. Теперь разгонному блоку предстоит два раза включить свой маршевый двигатель. Ожидается, что к 1.20 мск он доставит аппарат в расчетную точку."Кондор-ФКА" за счет радиолокационной аппаратуры способен вести круглосуточное всепогодное наблюдение за поверхностью Земли в среднем и высоком разрешениях. Масса аппарата составляет 1050 килограммов, а высота его околополярной орбиты – от 500 до 550 километров.Спутник может делать до 100 снимков поверхности Земли в сутки. Он нужен для решения сельскохозяйственных задач и наблюдения за последствиями техногенных и пригодных чрезвычайных ситуаций, а также мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути.Пуск второго "Кондора-ФКА", как сообщали ранее разработчики, запланирован на 8 июня 2024 года.
https://ria.ru/20230412/kosmos-1864919581.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля
Разгонный блок с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вышел на орбиту
Разгонный блок "Фрегат" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вышел на орбиту
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 27 мая – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а" после пуска с космодрома Восточный, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Есть отделение головного блока. Головной блок ... выведен на опорную орбиту", - сказал комментатор на наблюдательном пункте.
Ракета стартовала в 0.15 мск. Теперь разгонному блоку предстоит два раза включить свой маршевый двигатель. Ожидается, что к 1.20 мск он доставит аппарат в расчетную точку.
"Кондор-ФКА" за счет радиолокационной аппаратуры способен вести круглосуточное всепогодное наблюдение за поверхностью Земли
в среднем и высоком разрешениях. Масса аппарата составляет 1050 килограммов, а высота его околополярной орбиты – от 500 до 550 километров.
Спутник может делать до 100 снимков поверхности Земли в сутки. Он нужен для решения сельскохозяйственных задач и наблюдения за последствиями техногенных и пригодных чрезвычайных ситуаций, а также мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути.
Пуск второго "Кондора-ФКА", как сообщали ранее разработчики, запланирован на 8 июня 2024 года.
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