https://ria.ru/20230527/sobyanin-1874530884.html

Собянин рассказал о подготовке к Дню защиты детей

Собянин рассказал о подготовке к Дню защиты детей - РИА Новости, 27.05.2023

Собянин рассказал о подготовке к Дню защиты детей

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о подготовке столицы к Международному дню защиты детей. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T13:44

2023-05-27T13:44

2023-05-27T13:56

общество

москва

париж

сергей собянин

сергей михалков

геликон-опера

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о подготовке столицы к Международному дню защиты детей. Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. Он был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году. "Готовим большую программу к Международному дню защиты детей. 1 июня в парках и на площадях города развернём игровые зоны и творческие мастерские, будем показывать мультфильмы и добрые советские киноленты. Одной из центральных площадок станет ВДНХ. В Зелёном театре звёзды классической сцены выступят с юными артистами на торжественной церемонии награждения лауреатов грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Добавляется, что электробус на Южном речном вокзале превратится в игровую комнату. С 12.00 и до 20.00 дети смогут изучить кабину водителя и даже посидеть за рулём. У электробуса будут работать аниматоры, посетители получат подарки. Отдельная программа, по словам мэра столицы, будет посвящена 110-летию со дня рождения Сергея Михалкова, а 3 и 4 июня в Парке Горького пройдёт московский детский фестиваль искусств "Небо". На главной сцене фестиваля у фигурного фонтана Парка Горького выступят артисты театра на Малой Бронной, ММТ "Геликон-опера", Алиса Гребенщикова и Пётр Дранга.

https://ria.ru/20230526/sobyanin-1874250713.html

https://ria.ru/20220601/deti-1791718373.html

москва

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, париж, сергей собянин, сергей михалков, геликон-опера