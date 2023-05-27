https://ria.ru/20230527/sobyanin-1874530884.html
Собянин рассказал о подготовке к Дню защиты детей
Собянин рассказал о подготовке к Дню защиты детей - РИА Новости, 27.05.2023
Собянин рассказал о подготовке к Дню защиты детей
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о подготовке столицы к Международному дню защиты детей. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T13:44
2023-05-27T13:44
2023-05-27T13:56
общество
москва
париж
сергей собянин
сергей михалков
геликон-опера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858438761_0:246:2765:1801_1920x0_80_0_0_fd952d929e8353d019ff8393c8b948b4.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о подготовке столицы к Международному дню защиты детей. Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. Он был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году. "Готовим большую программу к Международному дню защиты детей. 1 июня в парках и на площадях города развернём игровые зоны и творческие мастерские, будем показывать мультфильмы и добрые советские киноленты. Одной из центральных площадок станет ВДНХ. В Зелёном театре звёзды классической сцены выступят с юными артистами на торжественной церемонии награждения лауреатов грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Добавляется, что электробус на Южном речном вокзале превратится в игровую комнату. С 12.00 и до 20.00 дети смогут изучить кабину водителя и даже посидеть за рулём. У электробуса будут работать аниматоры, посетители получат подарки. Отдельная программа, по словам мэра столицы, будет посвящена 110-летию со дня рождения Сергея Михалкова, а 3 и 4 июня в Парке Горького пройдёт московский детский фестиваль искусств "Небо". На главной сцене фестиваля у фигурного фонтана Парка Горького выступят артисты театра на Малой Бронной, ММТ "Геликон-опера", Алиса Гребенщикова и Пётр Дранга.
https://ria.ru/20230526/sobyanin-1874250713.html
https://ria.ru/20220601/deti-1791718373.html
москва
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858438761_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_c6768035380cf93d2b53167b10591bb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, париж, сергей собянин, сергей михалков, геликон-опера
Общество, Москва, Париж, Сергей Собянин, Сергей Михалков, Геликон-Опера
Собянин рассказал о подготовке к Дню защиты детей
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о подготовке столицы к Международному дню защиты детей