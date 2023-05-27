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При украинском обстреле Донецка в квартиру многоэтажки попал снаряд - РИА Новости, 27.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 27.05.2023 (обновлено: 18:35 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/snaryad-1874567725.html
При украинском обстреле Донецка в квартиру многоэтажки попал снаряд
При украинском обстреле Донецка в квартиру многоэтажки попал снаряд - РИА Новости, 27.05.2023
При украинском обстреле Донецка в квартиру многоэтажки попал снаряд
Прямое попадание снаряда в квартиру многоэтажного дома зафиксировано в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T18:33
2023-05-27T18:35
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Прямое попадание снаряда в квартиру многоэтажного дома зафиксировано в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В Куйбышевском районе в результате обстрела зафиксировано прямое попадание снаряда в квартиру многоэтажного дома по улице Вахрушева", - говорится в сообщении Кулемзина в его телеграм-канале. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
https://ria.ru/20230527/spetsoperatsiya-1874562403.html
донецк
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донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
При украинском обстреле Донецка в квартиру многоэтажки попал снаряд

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о попадании украинского снаряда в квартиру многоэтажки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Прямое попадание снаряда в квартиру многоэтажного дома зафиксировано в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Куйбышевском районе в результате обстрела зафиксировано прямое попадание снаряда в квартиру многоэтажного дома по улице Вахрушева", - говорится в сообщении Кулемзина в его телеграм-канале.
Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.05.2023
Вчера, 18:12
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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