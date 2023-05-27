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Слуцкий призвал удвоить население России - РИА Новости, 27.05.2023
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13:03 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/slutskiy-1874525514.html
Слуцкий призвал удвоить население России
Слуцкий призвал удвоить население России - РИА Новости, 27.05.2023
Слуцкий призвал удвоить население России
Необходимо удвоить население России за ближайшие 50 лет, заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, выступая в субботу перед представителями партии с предвыборной РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T13:03
2023-05-27T13:03
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Необходимо удвоить население России за ближайшие 50 лет, заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, выступая в субботу перед представителями партии с предвыборной программой ЛДПР-2023. "Необходимо удвоить население страны за ближайшие 50 лет", - сообщил Слуцкий. Он дал поручение запустить проект "ЛДПР - семья". Женщинам, у которых двое и более детей необходимо уменьшать рабочее время. Также необходимо в том числе ввести систему поддержки отцов. Ранее ЛДПР предложила ввести отцовский капитал для подъема демографии, по которому отец в официальном браке будет получать единовременную выплату 500 тысяч рублей за одного ребенка и по 1 миллиону рублей за каждого ребенка после третьего, сообщал РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
https://ria.ru/20230331/naselenie-1861896371.html
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий призвал удвоить население России

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал удвоить население России за ближайшие 50 лет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Необходимо удвоить население России за ближайшие 50 лет, заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, выступая в субботу перед представителями партии с предвыборной программой ЛДПР-2023.
"Необходимо удвоить население страны за ближайшие 50 лет", - сообщил Слуцкий.
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Он дал поручение запустить проект "ЛДПР - семья". Женщинам, у которых двое и более детей необходимо уменьшать рабочее время.
Также необходимо в том числе ввести систему поддержки отцов.
Ранее ЛДПР предложила ввести отцовский капитал для подъема демографии, по которому отец в официальном браке будет получать единовременную выплату 500 тысяч рублей за одного ребенка и по 1 миллиону рублей за каждого ребенка после третьего, сообщал РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
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ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
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