https://ria.ru/20230527/slutskiy-1874525514.html

Слуцкий призвал удвоить население России

Слуцкий призвал удвоить население России - РИА Новости, 27.05.2023

Слуцкий призвал удвоить население России

Необходимо удвоить население России за ближайшие 50 лет, заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, выступая в субботу перед представителями партии с предвыборной РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T13:03

2023-05-27T13:03

2023-05-27T13:03

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Необходимо удвоить население России за ближайшие 50 лет, заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, выступая в субботу перед представителями партии с предвыборной программой ЛДПР-2023. "Необходимо удвоить население страны за ближайшие 50 лет", - сообщил Слуцкий. Он дал поручение запустить проект "ЛДПР - семья". Женщинам, у которых двое и более детей необходимо уменьшать рабочее время. Также необходимо в том числе ввести систему поддержки отцов. Ранее ЛДПР предложила ввести отцовский капитал для подъема демографии, по которому отец в официальном браке будет получать единовременную выплату 500 тысяч рублей за одного ребенка и по 1 миллиону рублей за каждого ребенка после третьего, сообщал РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

https://ria.ru/20230331/naselenie-1861896371.html

https://ria.ru/20230526/putin-1874374520.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр