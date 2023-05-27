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Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов под Авдеевкой
Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов под Авдеевкой - РИА Новости, 27.05.2023
Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов под Авдеевкой
"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 260 украинских военных, а также 10 единиц техники и склад с боеприпасами, сообщили в РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T15:00
2023-05-27T15:00
2023-05-27T15:16
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
авдеевка
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 260 украинских военных, а также 10 единиц техники и склад с боеприпасами, сообщили в субботу в Минобороны России."На донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений "Южной" группировки войск за прошедшие сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады украинских войск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Авдеевка
Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов под Авдеевкой
Минобороны: российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов под Авдеевкой
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 260 украинских военных, а также 10 единиц техники и склад с боеприпасами, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений "Южной" группировки войск за прошедшие сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР
уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады украинских войск.
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