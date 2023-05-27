Рейтинг@Mail.ru
Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов под Авдеевкой - РИА Новости, 27.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:00 27.05.2023 (обновлено: 15:16 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/sklad-1874538764.html
Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов под Авдеевкой
Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов под Авдеевкой - РИА Новости, 27.05.2023
Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов под Авдеевкой
"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 260 украинских военных, а также 10 единиц техники и склад с боеприпасами, сообщили в РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T15:00
2023-05-27T15:16
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865777164_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_05a8387d7acf837cb48926b337d4584c.jpg
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 260 украинских военных, а также 10 единиц техники и склад с боеприпасами, сообщили в субботу в Минобороны России."На донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений "Южной" группировки войск за прошедшие сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады украинских войск.
https://ria.ru/20230527/problemy-1874540131.html
россия
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865777164_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_58d3276c7abd80a0ed0fd594fb98059e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Авдеевка
Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов под Авдеевкой

Минобороны: российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов под Авдеевкой

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 260 украинских военных, а также 10 единиц техники и склад с боеприпасами, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений "Южной" группировки войск за прошедшие сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады украинских войск.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
В США рассказали, какие проблемы ждут Украину с западными танками
Вчера, 15:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьАвдеевка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала