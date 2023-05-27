https://ria.ru/20230527/serbiya-1874516055.html

Армия Сербии остается в максимальной боеготовности

Армия Сербии остается в максимальной боеготовности - РИА Новости, 27.05.2023

Армия Сербии остается в максимальной боеготовности

Контингент НАТО в Косово и Метохии (KFOR) не поступил согласно своим полномочиям по резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T11:43

2023-05-27T11:43

2023-05-27T12:08

в мире

сербия

косово

нато

альбин курти

александр вучич

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БЕЛГРАД, 27 мая - РИА Новости. Контингент НАТО в Косово и Метохии (KFOR) не поступил согласно своим полномочиям по резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности, заявил Совет национальной безопасности Сербии.Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич в телеэфире подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.В Белграде утром в субботу Вучич в этой связи провел заседание Совета национальной безопасности, участвовали члены правительства и главы силовых ведомств."Из-за грубого применения силы со стороны (косовского премьера - ред.) Альбина Курти и его структур по отношению к сербскому народу в Косово и Метохии, вооруженные силы Сербии и далее остаются в высшей степени боеготовности", - говорится в сообщении по итогам заседания совбеза."Отмечено, что KFOR/НАТО не сделали свою работу согласно резолюции 1244 Совбеза ООН и военно-техническому соглашению в Куманово. Начальник генштаба Милан Мойсилович уполномочен поддерживать прямой контакт с командующим KFOR в попытках обеспечить выполнение KFOR/НАТО своих функции и мандата", - указал национальный совбез Сербии.Бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр северной Косовска-Митровицы поступили 10 человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок.Полиция самопровозглашенной республики заявила, что при столкновении с протестующими на севере Косово пострадали 5 полицейских и 4 служебных автомобиля, повреждены три автомобиля миссии ЕС EULEX и машины гражданских лиц. Отмечается, что баррикады, которые устроили демонстранты из щебня, камней и тяжелой техники устранены, трассы свободы, "ситуация успокоилась". Ведется расследование по статьям "нарушение конституционного порядка", "создание опасности для окружающих", "причинение вреда имуществу".Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров-албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230527/balkany-1874454798.html

https://ria.ru/20230527/serbiya-1874478337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сербия, косово, нато, альбин курти, александр вучич