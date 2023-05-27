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Армия Сербии остается в максимальной боеготовности - РИА Новости, 27.05.2023
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11:43 27.05.2023 (обновлено: 12:08 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/serbiya-1874516055.html
Армия Сербии остается в максимальной боеготовности
Армия Сербии остается в максимальной боеготовности - РИА Новости, 27.05.2023
Армия Сербии остается в максимальной боеготовности
Контингент НАТО в Косово и Метохии (KFOR) не поступил согласно своим полномочиям по резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T11:43
2023-05-27T12:08
в мире
сербия
косово
нато
альбин курти
александр вучич
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БЕЛГРАД, 27 мая - РИА Новости. Контингент НАТО в Косово и Метохии (KFOR) не поступил согласно своим полномочиям по резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности, заявил Совет национальной безопасности Сербии.Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич в телеэфире подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.В Белграде утром в субботу Вучич в этой связи провел заседание Совета национальной безопасности, участвовали члены правительства и главы силовых ведомств."Из-за грубого применения силы со стороны (косовского премьера - ред.) Альбина Курти и его структур по отношению к сербскому народу в Косово и Метохии, вооруженные силы Сербии и далее остаются в высшей степени боеготовности", - говорится в сообщении по итогам заседания совбеза."Отмечено, что KFOR/НАТО не сделали свою работу согласно резолюции 1244 Совбеза ООН и военно-техническому соглашению в Куманово. Начальник генштаба Милан Мойсилович уполномочен поддерживать прямой контакт с командующим KFOR в попытках обеспечить выполнение KFOR/НАТО своих функции и мандата", - указал национальный совбез Сербии.Бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр северной Косовска-Митровицы поступили 10 человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок.Полиция самопровозглашенной республики заявила, что при столкновении с протестующими на севере Косово пострадали 5 полицейских и 4 служебных автомобиля, повреждены три автомобиля миссии ЕС EULEX и машины гражданских лиц. Отмечается, что баррикады, которые устроили демонстранты из щебня, камней и тяжелой техники устранены, трассы свободы, "ситуация успокоилась". Ведется расследование по статьям "нарушение конституционного порядка", "создание опасности для окружающих", "причинение вреда имуществу".Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров-албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230527/balkany-1874454798.html
https://ria.ru/20230527/serbiya-1874478337.html
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в мире, сербия, косово, нато, альбин курти, александр вучич
В мире, Сербия, Косово, НАТО, Альбин Курти, Александр Вучич
Армия Сербии остается в максимальной боеготовности

Совбез Сербии: армия остается в боеготовности, НАТО не выполнила миссию в Косово

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСербские военнослужащие
Сербские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сербские военнослужащие. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 27 мая - РИА Новости. Контингент НАТО в Косово и Метохии (KFOR) не поступил согласно своим полномочиям по резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности, заявил Совет национальной безопасности Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич в телеэфире подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.
В Белграде утром в субботу Вучич в этой связи провел заседание Совета национальной безопасности, участвовали члены правительства и главы силовых ведомств.
"Из-за грубого применения силы со стороны (косовского премьера - ред.) Альбина Курти и его структур по отношению к сербскому народу в Косово и Метохии, вооруженные силы Сербии и далее остаются в высшей степени боеготовности", - говорится в сообщении по итогам заседания совбеза.
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"Отмечено, что KFOR/НАТО не сделали свою работу согласно резолюции 1244 Совбеза ООН и военно-техническому соглашению в Куманово. Начальник генштаба Милан Мойсилович уполномочен поддерживать прямой контакт с командующим KFOR в попытках обеспечить выполнение KFOR/НАТО своих функции и мандата", - указал национальный совбез Сербии.
Бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр северной Косовска-Митровицы поступили 10 человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок.
Полиция самопровозглашенной республики заявила, что при столкновении с протестующими на севере Косово пострадали 5 полицейских и 4 служебных автомобиля, повреждены три автомобиля миссии ЕС EULEX и машины гражданских лиц. Отмечается, что баррикады, которые устроили демонстранты из щебня, камней и тяжелой техники устранены, трассы свободы, "ситуация успокоилась". Ведется расследование по статьям "нарушение конституционного порядка", "создание опасности для окружающих", "причинение вреда имуществу".
Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров-албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.
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В миреСербияКосовоНАТОАльбин КуртиАлександр Вучич
 
 
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