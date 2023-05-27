https://ria.ru/20230527/serbiya-1874478337.html

Вучич анонсировал создание надпартийного движения "для сохранения страны"

Вучич анонсировал создание надпартийного движения "для сохранения страны" - РИА Новости, 27.05.2023

Вучич анонсировал создание надпартийного движения "для сохранения страны"

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что приступит к формированию широкого надпартийного движения граждан с 28 июня в свете кризиса "для сохранения страны". РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T00:50

2023-05-27T00:50

2023-05-27T00:50

сербия

киев

китай

александр вучич

братислав гашич

александр вулин

сербская прогрессивная партия (спп)

партия свободы и справедливости

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БЕЛГРАД, 27 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что приступит к формированию широкого надпартийного движения граждан с 28 июня в свете кризиса "для сохранения страны". В столице Сербии в пятницу состоялся крупнейший митинг в поддержку президента Вучича и правительства на фоне подъема протестов, масса сторонников власти собрались со всей страны на площади перед Скупщиной (парламентом) республики. Несмотря на проливной дождь, по данным проправительственных СМИ, собралось 200 тысяч человек, центр города был перекрыт для транспорта. Как ранее и обещал, президент сообщил об уходе в субботу с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), президиум которой заседает в субботу в городе Крагуевац. "Завтра кто-то другой возьмет вашу и нашу СПП, чьим верным членом остаюсь. Но буду президентом всех граждан, а не только партии. Уже на Видовдан (28 июня), именно из-за кризиса в котором находимся, приступаем к формированию "Движения за народ и государство", чтобы мы сохранили страну в предстоящие два или три решающих года. А это без СПП как опоры невозможно", - заявил Вучич собравшимся. Сербский президент на фоне массовых протестов заявил в середине мая, что в Сербии не произойдет насильственной смены власти, как в Киеве в 2014 году. По его словам, спецслужбы государств Востока (в сербском языке КНР, РФ и другие) предупреждали о попытках организации и проведения цветной революции в Сербии. Вучич ранее говорил, что митинг 26 мая должен стать крупнейшим в истории Сербии, ожидаются важные решения для руководства партии и страны, возможны досрочные парламентские выборы. Оппозиционные Демократическая партия, Народная партия, Партия свободы и справедливости и еще ряд оппонентов власти собрали 8 мая через соцсети сторонников и граждан на мирное протестное шествие от парламента до здания правительства страны. Лозунгом акции стало "Сербия против насилия", организаторы заявили в ходе шествия, что в нем участвовали 50 тысяч человек, МВД Сербии не сообщало официальных оценок числа участников. Вучич заявил тогда, что оппозиция использует в политических целях эмоции граждан в связи с двумя массовыми убийствами в начале мая, в результате которых погибли 18 человек. По его данным, на протестную акцию 8 мая пришли максимум 9 тысяч демонстрантов. Протесты повторились 12 мая и 19 мая с перекрытием важных транспортных артерий Белграда и международной автотрассы. Следующая протестная акция назначена на 27 мая. Требования демонстрантов - отзыв лицензий на вещание телеканалов Pink и Happy TV и запрет передач, которые подстрекают насилие, агрессию и аморальность, особенно реалити-шоу, отставки министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина, установление ответственности правительства за ситуацию в сфере безопасности Сербии.

https://ria.ru/20230526/vuchich-1874474513.html

https://ria.ru/20230526/kosovo-1874467190.html

сербия

киев

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