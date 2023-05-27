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Эксперт оценил способность российской экономики противостоять санкциям - РИА Новости, 27.05.2023
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18:06 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/sanktsii-1874564667.html
Эксперт оценил способность российской экономики противостоять санкциям
Эксперт оценил способность российской экономики противостоять санкциям - РИА Новости, 27.05.2023
Эксперт оценил способность российской экономики противостоять санкциям
Российское государство и экономика способны противостоять самым сильным санкциям когда-либо примененным в истории, заявил программный директор Международного... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T18:06
2023-05-27T18:06
россия
санкции в отношении россии
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
экономика
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ЕРЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Российское государство и экономика способны противостоять самым сильным санкциям когда-либо примененным в истории, заявил программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. "Мы в России за последние полтора года изменили свой взгляд на мир, мы увидели, что многие вещи, которые до этого считались менее важными. Для нас имеют принципиальное значение. В первую очередь это внутриэкономическая устойчивость, сохранение государственных институтов, способность общества к самоорганизации в сложных внешних условиях. И мы с удовлетворением видим, что то государство, то общество, та экономика, которые мы построили за последние 30 лет, способны противостоять давлению самых сильных санкций в истории, которые когда-либо применялись к какому-то государству", - сказал Бордачев в субботу в Ереване в ходе круглого стола на тему "Военно-политический союз Армении и России: вызовы и перспективы". По его словам, российская экономика чувствует себя очень неплохо и может позволить себе многое. "В том числе реализацию крупных инфраструктурных проектов за пределами границ России, например, как сейчас, были предоставлены существенные средства дружественному Ирану для завершения строительства железной дороги в рамках логистической системы Север-Юг", - сказал Бордачев. То есть, по его словам, Россия не просто успешно противостоит санкциям Запада, но и сама развивает активное внешнеэкономическое присутствие. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230525/sanktsii-1874149393.html
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россия, санкции в отношении россии, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире, экономика
Россия, Санкции в отношении России, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире, Экономика
Эксперт оценил способность российской экономики противостоять санкциям

Эксперт Бордачев считает, что российская экономика успешно противостоит санкциям Запада

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкКремль, Москва
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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ЕРЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Российское государство и экономика способны противостоять самым сильным санкциям когда-либо примененным в истории, заявил программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.
"Мы в России за последние полтора года изменили свой взгляд на мир, мы увидели, что многие вещи, которые до этого считались менее важными. Для нас имеют принципиальное значение. В первую очередь это внутриэкономическая устойчивость, сохранение государственных институтов, способность общества к самоорганизации в сложных внешних условиях. И мы с удовлетворением видим, что то государство, то общество, та экономика, которые мы построили за последние 30 лет, способны противостоять давлению самых сильных санкций в истории, которые когда-либо применялись к какому-то государству", - сказал Бордачев в субботу в Ереване в ходе круглого стола на тему "Военно-политический союз Армении и России: вызовы и перспективы".
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По его словам, российская экономика чувствует себя очень неплохо и может позволить себе многое. "В том числе реализацию крупных инфраструктурных проектов за пределами границ России, например, как сейчас, были предоставлены существенные средства дружественному Ирану для завершения строительства железной дороги в рамках логистической системы Север-Юг", - сказал Бордачев.
То есть, по его словам, Россия не просто успешно противостоит санкциям Запада, но и сама развивает активное внешнеэкономическое присутствие.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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