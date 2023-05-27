https://ria.ru/20230527/sanktsii-1874522390.html

Москва не оставит без ответа японские санкции, заявили в МИД

Москва не оставит без ответа японские санкции, заявили в МИД - РИА Новости, 27.05.2023

Москва не оставит без ответа японские санкции, заявили в МИД

Москва оценивает воздействие новых санкций Токио на безопасность и экономику РФ, не оставит их без ответа, заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T12:33

2023-05-27T12:33

2023-05-27T12:38

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россия

санкции в отношении россии

в мире

токио

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Москва оценивает воздействие новых санкций Токио на безопасность и экономику РФ, не оставит их без ответа, заявило министерство иностранных дел России."Похоже, Токио поставил для себя задачу вырваться в лидеры антироссийских рестрикций. Продолжаем следить за практической реализацией таких шагов и оценивать их возможное воздействие на национальную безопасность и экономику. В любом случае подобные нелегитимные действия официального Токио не останутся без ответа", - говорится в заявлении ведомства.МИД РФ также сообщил, что отфиксировал попытки японского правительства обвинить Москву в "ядерном шантаже", заявив, что "стремление приписать России отсутствующие намерения применить ядерное оружие в связи с событиями на Украине - не более чем циничные, нечистоплотные спекуляции"."Никаких изменений в наших подходах к этому вопросу не происходило. Призываем Токио проявить аналогичную "озабоченность" в отношении уже размещенного в Европе ядерного оружия США", - добавили в МИД РФ.Ранее Япония расширила санкции против России, включив в санкционный список 17 физических лиц и 78 организаций. Япония с начала введения рестрикций объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет на экспорт из Японии в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.

https://ria.ru/20230527/sanktsii-1874522931.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, санкции в отношении россии, в мире, токио