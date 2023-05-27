https://ria.ru/20230527/sankt-peterburg-1874442296.html

Город Санкт-Петербург

Город Санкт-Петербург - РИА Новости, 27.05.2023

Город Санкт-Петербург

Санкт-Петербург – субъект Российской Федерации, город федерального значения, административный центр Северо-Западного федерального округа. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T01:03

2023-05-27T01:03

2023-05-27T01:03

справки

санкт-петербург

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Санкт-Петербург – субъект Российской Федерации, город федерального значения, административный центр Северо-Западного федерального округа.Важнейший после Москвы экономический, научный, образовательный и культурный центр России. Город расположен на северо-западе Европейской части России, в пределах Приневской низменности, в устье реки Нева и узкой полосой в западном направлении вдоль южного (до Кронштадтской дамбы) и северного (до района устья реки Приветная) берегов и на островах восточной части Финского залива Балтийского моря; городская территория протягивается с северо-запада на юго-восток более чем на 90 километров. Находится в 157 километрах от российско-финляндской и в 160 километрах от российско-эстонской границы, граничит с Ломоносовским, Гатчинским, Тосненским, Кировским, Всеволожским и Выборгским районами Ленинградской области.В пределы Петербурга входит восточная часть Финского залива с островами. Наиболее крупный из островов залива – Котлин, соединенный с обоими берегами залива дамбой с автодорогой; в восточной части Котлина располагается Кронштадт.Город занимает площадь 1439 квадратных километров и делится на 18 районов. Численность населения на 1 января 2023 года – 5,6 миллиона человек.История Санкт-Петербурга началась 27 мая (16 мая по старому стилю) 1703 года, когда в устье реки Невы на Заячьем острове царем Петром I (1672-1725) была заложена крепость. Именно этот день считается днем основания Санкт-Петербурга.План будущей крепости начертил сам Петр. Свое имя – "Санкт-Питербурх" – крепость получила в Петров день, когда здесь была заложена церковь Святых апостолов Петра и Павла. Это имя получил и возникший вокруг острова город. Спустя несколько лет крепость была названа Петропавловской – по названию ее главного собора.Санкт-Петербург – первый город России, который развивался по заранее разработанному плану. Это определило высокий градостроительный уровень и способствовало формированию городских ансамблей, характерных для конца XVIII – начала XIX веков.В 1703 году царским указом была создана "Канцелярия от строений", руководившая всеми работами, однако фактически возглавлял все сам Петр.В первые 10 лет существования главной частью города являлся Городской (ныне Петроградский) остров, здесь находились служебные здания, ремесленные слободы и воинские части. Позже начал застраиваться левый берег Невы, где находились Зимний дворец, Летний дворец Петра I, Летний сад.С 1712 года город был провозглашен столицей России, сюда переехал царский двор.В том же году Петр I издал указ о создании Генерального плана Санкт-Петербурга, по которому центром города был избран Васильевский остров. Именно здесь были построены портовые сооружения, маяки, а также здание Двенадцати коллегий, Кунсткамера.В 1713 года в город переехал Сенат.В 1714 году в Петербурге открылись шелковая фабрика, фабрика для изготовления тесьмы, позумента и шнурков, небольшой горный завод.В это же время в Петербурге появился Невский проспект, или "главная першпектива", проложенный от Адмиралтейства до Александро-Невского монастыря.В 1717 году были проведены каналы: от Адмиралтейской крепости к Новой Голландии, к Галерному двору, а также Крюков канал. 18 октября (7 октября по старому стилю) 1723 года Петр I заложил на острове Котлин крепость, которая "заключала бы в себя весь город и все портовые сооружения, и служила бы делу обороны со всех сторон". Эта "фортеция" получила имя Кронштадт.С 1723 года в Санкт-Петербурге были расквартированы старейшие полки российской гвардии – Преображенский и Семеновский, позднее там базировались все гвардейские части российской армии.В 1725 году в Петербурге была основана Академия наук, где в 1728 году стала выходить первая русская газета – "Санкт-Петербургские ведомости".Ненадолго Петербург утратил статус столицы: в 1728-1732 годах, при Петре II (царствовал в 1727-1730) и в первые годы царствования Анны Иоановны (на престоле в 1730-1740), царский двор находился в Москве. В начале 1732 года Анна Иоановна переехала в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург развивался как один из крупнейших центров торговли, предпринимательства, промышленности и культуры. Морской порт Санкт-Петербурга уже в первой половине XVIII века стал одним из главных российских портов на Балтийском море, из Архангельска туда переместился основной центр перевалочной торговли на Севере России.Уже в XVIII веке город стал крупным культурным центром. В июле 1783 года был издан указ об утверждении театрального комитета "для управления зрелищами и музыкой". С этого времени берет свое начало знаменитый Мариинский театр. Большое внимание парадному строительству в городе и его пригородах уделяла императрица Елизавета Петровна; в годы ее правления (1741-1761) обрела полное звучание архитектура русского барокко. В 1748-1764 годы были сооружены ансамбль Смольного монастыря, в 1754-1762 годах – Зимний дворец, в 1750-1755 годах – Шереметевский дворец.Во второй половине XVIII века стало быстро расти население города, достигнув 220 тысяч к началу XIX века.В 1817-1834 годах проведено сплошное шоссирование дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. В 1837 году Петербург был соединен железной дорогой с Царским Селом, в 1851 году – железнодорожной веткой с Москвой. С 1848 года осуществлялось регулярное пароходное сообщение по реке Нева.В 1852 году появилась телефонная связь. Через год первая электростанция города дала ток для освещения Невского проспекта.В 1852 году императорские коллекции Эрмитажа были открыты для широкой публики.В 1854 году был учрежден первый Санкт-Петербургский частный коммерческий банк, в 1860 году – Государственный банк. К концу XIX века город стал крупнейшим в России и одним из важнейших мировых кредитных и биржевых центров.В последней трети XIX – начале XX веков массово открывались научно-исследовательские институты, ученые общества, расширялась сеть высших учебных заведений.К 1907 году в городе начали ходить трамваи и автобусы. В 1914 году, после начала Первой мировой войны (1914-1918), на волне антинемецкой пропаганды Санкт-Петербург "обрусел" и по инициативе императора Николая II был переименован в Петроград. В 1917 году Петроград стал главным местом событий Февральской и Октябрьской революций.В 1924 году, сразу после смерти главы Советского государства Владимира Ленина (1870-1924), в память о нем город был переименован в Ленинград.Самый тяжелый период за все время существования города – блокада Ленинграда. С июля 1941 по август 1944 года здесь шла битва за город, ставшая самой длительная в ходе Великой Отечественной войны (1941-1945). За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой борьбы с немецко‑фашистскими захватчиками город Ленинград в январе 1945 года был награжден орденом Ленина, 8 мая 1965 года Ленинграду присвоено звание "Город-герой".12 июня 1991 года по инициативе депутатов Ленсовета в Ленинграде состоялся референдум. На обсуждение горожан был вынесен вопрос о возвращении городу исторического названия Санкт-Петербург. Простым большинством голосов (54%) решение о переименовании города было принято, и 6 сентября 1991 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ленинграду было возвращено его изначальное имя – Санкт-Петербург.В настоящее время город является одним из ведущих промышленных центров страны. На его территории расположено более 750 крупных и средних промышленных предприятий, представлены практически все производственные виды деятельности. Функционирует 34 промышленные зоны. В них допускается размещение объектов транспортно-логистического, складского назначения и инженерной инфраструктуры, а также объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием этой зоны. Санкт‑Петербург – один из важнейших российских центров деловой активности. В городе зарегистрированы штаб-квартиры крупнейших российских компаний: "Газпром", "Газпромнефть","Силовые машины", "Объединенная судостроительная корпорация", "Полиметалл", "Гознак" (также филиалы – бумажная фабрика и монетный двор), пивоваренная компания "Балтика", "Совкомфлот" и др.С 1997 года в Санкт-Петербурге проводится международный экономический форум, с 2006 года он проходит под патронатом и при участии президента России. В 2012 году в Санкт‑Петербург переехало главное командование ВМФ России. В 2008 году в Санкт-Петербург переехал Конституционный суд РФ.Санкт-Петербург – крупнейший транспортный узел северо-запада России и второй в стране. В городе сходится ряд важных железнодорожных и автомобильных магистралей, имеются крупные морской (в Финском заливе Балтийского моря) и речной (в дельте реки Невы) порты; конечный пункт Волго-Балтийского водного пути; аэропорт Пулково.Это важнейший центр автомобильных перевозок, находящийся на пересечении транспортных путей, соединяющих Скандинавию и континентальную Европу с центральными районами России.Санкт-Петербург – культурный центр мирового значения. В городе расположены более восьми тысяч культурных и исторических памятников, являющихся объектами культурного наследия. В Санкт-Петербурге работают более 200 музеев, в том числе знаменитые на весь мир "Эрмитаж", "Русский музей", Кунсткамера (музей антропологии и этнографии имени Петра Великого) и др.Город знаменит богатейшими музейными коллекциями, театрами, концертными залами, художественными галереями. Средоточием культурной жизни города всегда были и остаются его прославленные бренды – Государственный Эрмитаж, Русский музей, Мариинский театр, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор. Неповторимы по красоте и разнообразию его многочисленные водные артерии – знаменитые реки и каналы Петербурга. Еще большую славу заслужили легендарные петербургские мосты, воспетые российскими писателями и поэтами. В 1990 году "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников" был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Санкт-Петербург – мировой лидер культурного туризма. В 2022 году его посетили более восьми миллионов туристов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, санкт-петербург