https://ria.ru/20230527/saldo-1874520389.html

В Херсонской области обновили требования к комендантскому часу

В Херсонской области обновили требования к комендантскому часу - РИА Новости, 27.05.2023

В Херсонской области обновили требования к комендантскому часу

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обновил требования к комендантскому часу в регионе, теперь за пределами линии боевого соприкосновения он... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T12:13

2023-05-27T12:13

2023-05-27T12:13

безопасность

херсонская область

днепр (город)

россия

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обновил требования к комендантскому часу в регионе, теперь за пределами линии боевого соприкосновения он установлен с 23.00 до 4.00, вблизи - с 21.00 до 6.00. "С 25 мая моим указом период действия комендантского часа на территории Херсонской области, которая находится за пределами линии боевого соприкосновения на расстоянии более чем 30 километров к востоку от правого берега Днепра, устанавливается с 23.00 до 04.00", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. При этом, согласно сообщению, вблизи линии боевого соприкосновения в полосе местности до 30 километров к востоку от Днепра комендантский час установлен с 21.00 до 6.00. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230526/obstrely-1874263902.html

https://ria.ru/20230525/naemniki-1873985718.html

херсонская область

днепр (город)

россия

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Дарья Буймова

безопасность, херсонская область , днепр (город), россия, владимир сальдо