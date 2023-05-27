Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области обновили требования к комендантскому часу - РИА Новости, 27.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/saldo-1874520389.html
В Херсонской области обновили требования к комендантскому часу
В Херсонской области обновили требования к комендантскому часу - РИА Новости, 27.05.2023
В Херсонской области обновили требования к комендантскому часу
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обновил требования к комендантскому часу в регионе, теперь за пределами линии боевого соприкосновения он... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T12:13
2023-05-27T12:13
безопасность
херсонская область
днепр (город)
россия
владимир сальдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851869610_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_97b59b353585944305a363777838c002.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обновил требования к комендантскому часу в регионе, теперь за пределами линии боевого соприкосновения он установлен с 23.00 до 4.00, вблизи - с 21.00 до 6.00. "С 25 мая моим указом период действия комендантского часа на территории Херсонской области, которая находится за пределами линии боевого соприкосновения на расстоянии более чем 30 километров к востоку от правого берега Днепра, устанавливается с 23.00 до 04.00", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. При этом, согласно сообщению, вблизи линии боевого соприкосновения в полосе местности до 30 километров к востоку от Днепра комендантский час установлен с 21.00 до 6.00. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230526/obstrely-1874263902.html
https://ria.ru/20230525/naemniki-1873985718.html
херсонская область
днепр (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851869610_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cde833e36c5c9eebe2d205d893601484.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, херсонская область , днепр (город), россия, владимир сальдо
Безопасность, Херсонская область , Днепр (город), Россия, Владимир Сальдо
В Херсонской области обновили требования к комендантскому часу

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо обновил требования к комендантскому часу

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Новой Каховке
Повседневная жизнь в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Повседневная жизнь в Новой Каховке . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обновил требования к комендантскому часу в регионе, теперь за пределами линии боевого соприкосновения он установлен с 23.00 до 4.00, вблизи - с 21.00 до 6.00.
"С 25 мая моим указом период действия комендантского часа на территории Херсонской области, которая находится за пределами линии боевого соприкосновения на расстоянии более чем 30 километров к востоку от правого берега Днепра, устанавливается с 23.00 до 04.00", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
Последствия обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Украинские войска выпустили за ночь 32 снаряда по Херсонской области
26 мая, 10:12
При этом, согласно сообщению, вблизи линии боевого соприкосновения в полосе местности до 30 километров к востоку от Днепра комендантский час установлен с 21.00 до 6.00.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Американский наемник в Херсоне - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Источник: на Херсонском направлении находятся 500 иностранных наемников
25 мая, 04:41
 
БезопасностьХерсонская областьДнепр (город)РоссияВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала