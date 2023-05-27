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Экваториальная Гвинея хочет сотрудничать с Россией в рыболовстве - РИА Новости, 27.05.2023
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09:30 27.05.2023 (обновлено: 10:02 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/rybolovstvo-1874498524.html
Экваториальная Гвинея хочет сотрудничать с Россией в рыболовстве
Экваториальная Гвинея хочет сотрудничать с Россией в рыболовстве - РИА Новости, 27.05.2023
Экваториальная Гвинея хочет сотрудничать с Россией в рыболовстве
Россия могла бы помочь Экваториальной Гвинее в сфере рыболовства совместным исследованием и эксплуатацией Гвинейского залива, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T09:30
2023-05-27T10:02
в мире
экваториальная гвинея
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия могла бы помочь Экваториальной Гвинее в сфере рыболовства совместным исследованием и эксплуатацией Гвинейского залива, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. "В свое время мы смогли увидеть плоды сотрудничества наших стран в рыболовном секторе. Экваториальная Гвинея имеет огромное море, которое необходимо исследовать и эксплуатировать, и кто может лучше помочь нам в этом амбициозном проекте, чем наш партнер и исторический друг – Россия?" - сказал Ндонг Айекаба.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, экваториальная гвинея, россия
В мире, Экваториальная Гвинея, Россия
Экваториальная Гвинея хочет сотрудничать с Россией в рыболовстве

Посол Ндонг Айекаба: Экваториальная Гвинея хочет сотрудничать с Россией в рыболовстве

© РИА Новости / Владимир Первенцев | Перейти в медиабанкЛовля рыбы в Африке
Ловля рыбы в Африке - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Владимир Первенцев
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Ловля рыбы в Африке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия могла бы помочь Экваториальной Гвинее в сфере рыболовства совместным исследованием и эксплуатацией Гвинейского залива, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.
"В свое время мы смогли увидеть плоды сотрудничества наших стран в рыболовном секторе. Экваториальная Гвинея имеет огромное море, которое необходимо исследовать и эксплуатировать, и кто может лучше помочь нам в этом амбициозном проекте, чем наш партнер и исторический друг – Россия?" - сказал Ндонг Айекаба.
Читайте полный текст интервью >>>
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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