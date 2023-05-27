https://ria.ru/20230527/rossiya-1874587383.html

Путин заявил, что для России наступило время самоопределения

Путин заявил, что для России наступило время самоопределения - РИА Новости, 28.05.2023

Путин заявил, что для России наступило время самоопределения

России не нужны грубо навязанные извне стандарты, для нее наступило время самоопределения, заявил Владимир Путин в видеообращении по случаю открытия Академии... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-27T21:36

2023-05-27T21:36

2023-05-28T00:35

россия

владимир путин

запад

культура

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. России не нужны грубо навязанные извне стандарты, для нее наступило время самоопределения, заявил Владимир Путин в видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере "Таврида".По словам президента, Москва с большим почтением относится к наследию мировой культуры. Он отметил, что в стране невозможно представить попытки ее "отменить". Тем не менее, смотря на происходящее в мире, россияне понимают, что им не нужны грубо навязанные извне ориентиры и стандарты, препятствующие какой-либо самобытности и оригинальности развития. Глава государства подчеркнул, что для страны сейчас настало время самоопределения и борьбы за возможность оставаться самой собой.Он отметил, что культура и искусство — сферы, призванные объединять людей — сегодня попали в эпицентр геополитического противостояния. По словам Путина, все связанное с Россией пытаются "отменить", вычеркнуть из достояния цивилизации. При этом инициаторы таких действий наказывают прежде всего себя, лишая свои народы возможности прикоснуться к подлинным шедеврам, подчеркнул он.Президент добавил, что у российской культуры есть особый ценностный посыл, говорящий о силе милосердия, взаимоуважения, о важнейших духовных и нравственных основах, который нужно сохранить."Уверен, у вас — у молодых, по-хорошему дерзких, смелых творческих людей — получится сказать свое слово в искусстве, по максимуму раскрыть свои таланты, задать новые тренды, пополнить богатейшее достояние нашей культуры", — отметил он.Глава государства также поздравил творческую молодежь с открытием в арт-кластере "Таврида" Академии творческих индустрий. По его словам, на карте нашей страны появляется новая точка объединения молодых талантов со всех регионов. Речь идет в том числе об архитекторах, музыкантах, дизайнерах и представителях других творческих профессий. Под руководством лучших профессионалов они смогут сделать еще один шаг для реализации своих идей, резюмировал Путин.

https://ria.ru/20230525/porazhenie-1873962179.html

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Путин: "Россия борется за право быть самой собой" Путин 2023-05-27T21:36 true PT0M38S

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россия, владимир путин, запад, культура