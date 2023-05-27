https://ria.ru/20230527/razgruzka-1874492849.html

Россияне высказались о необходимости эмоциональной разгрузки

Россияне высказались о необходимости эмоциональной разгрузки - РИА Новости, 27.05.2023

Россияне высказались о необходимости эмоциональной разгрузки

Больше половины россиян нуждаются в эмоциональной разгрузке после рабочего дня, говорится в исследовании "Авито Работа", результаты которого есть у РИА Новости. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T08:11

2023-05-27T08:11

2023-05-27T08:11

общество

россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Больше половины россиян нуждаются в эмоциональной разгрузке после рабочего дня, говорится в исследовании "Авито Работа", результаты которого есть у РИА Новости. "Большинство россиян считают (60%), что нуждаются в эмоциональной разгрузке после рабочего дня", - говорится в исследовании мнений 10 000 россиян. При этом 54% опрошенных заявили, что стресс никак не сказывается на личной эффективности и выполнении задач, но отражается на отношениях с близкими и родными. По словам респондентов, разгрузка после рабочего дня помогла бы им с выполнением задач и хорошо сказалось бы на личной эффективности (46%), кроме того, снижение стресса улучшило бы коммуникацию с начальством и коллегами (40%). Больше всего об этом мечтают респонденты из Красноярска (50%). При этом адекватно воспринимать критику способны большинство россиян (81%). Самая большая доля болезненно реагирующих на замечания сотрудников проживает в Москве - 24%. Почти половина респондентов (47%) заявляет, что контролирует негативные эмоции и не допускает их проявления в коммуникации с коллегами и членами семьи. Самыми "спокойными" городами оказались Самара, где доля тех, кто сохраняет самообладание и не выносит стресс на коллег и близких, равна 54%, и Новосибирск, где эта доля равна 49%. Чтобы не приносить стресс и проблемы с работы домой, россияне стараются делать короткие перерывы в течение дня (50%), не задерживаться в офисе после рабочего дня (36%) и не откладывать решение задач "на потом" (30%). В пятерку самых действенных способов разделять личное и рабочее время вошли жесткое планирование следующего дня (21%) и уборка рабочего места (19%).

https://ria.ru/20210902/ofis-1748266498.html

https://ria.ru/20210528/kot-1734520686.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия