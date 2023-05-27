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Российские врачи применяют в зоне СВО современные системы заживления ран - РИА Новости, 27.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:49 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/rany-1874524120.html
Российские врачи применяют в зоне СВО современные системы заживления ран
Российские врачи применяют в зоне СВО современные системы заживления ран - РИА Новости, 27.05.2023
Российские врачи применяют в зоне СВО современные системы заживления ран
Врачи медицинского отряда ВДВ, работающие в зоне проведения спецоперации, применяют различные современные системы заживления ран, при лечении раненных... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T12:49
2023-05-27T12:49
специальная военная операция на украине
воздушно-десантные войска россии
здоровье - общество
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Врачи медицинского отряда ВДВ, работающие в зоне проведения спецоперации, применяют различные современные системы заживления ран, при лечении раненных военнослужащих, сообщил журналистам травматолог-ортопед. VAC-терапия является одним из современных методов лечения инфицированных ран в хирургии. Система используется в тех случаях, когда дефект мягких тканей невозможно устранить сразу с помощью швов. Очень часто такие раны являются результатом минно-взрывных травм, полученных вследствие артобстрелов. "С каждой сменой VAC-системы можно добиваться постепенного уменьшения площади раны, что впоследствии позволит избежать дополнительной операции, пластического замещения дефекта кожи". – рассказал врач. Он уточнил, что в условиях современного вооруженного конфликта, такие системы получили широкое применение при оказании помощи раненным, в том числе и в результате артобстрелов. По словам врача, такой метод лечения также значительно сокращает количество медицинских вмешательств при лечении пациентов, в том числе минимизирует количество болезненных перевязок. "Чем больше таких систем, тем лучше", - сказал медик. Аппараты передают госпиталю российская компания-производитель "ВИТа-медикал" и благотворительный фонд "Помогаем нашим".
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воздушно-десантные войска россии, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-десантные войска России, Здоровье - Общество
Российские врачи применяют в зоне СВО современные системы заживления ран

Врачи медицинского отряда ВДВ применяют в зоне СВО современные системы заживления ран

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудница медицинского отряда, работающего в зоне СВО
Сотрудница медицинского отряда, работающего в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудница медицинского отряда, работающего в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Врачи медицинского отряда ВДВ, работающие в зоне проведения спецоперации, применяют различные современные системы заживления ран, при лечении раненных военнослужащих, сообщил журналистам травматолог-ортопед.
VAC-терапия является одним из современных методов лечения инфицированных ран в хирургии. Система используется в тех случаях, когда дефект мягких тканей невозможно устранить сразу с помощью швов. Очень часто такие раны являются результатом минно-взрывных травм, полученных вследствие артобстрелов.
"С каждой сменой VAC-системы можно добиваться постепенного уменьшения площади раны, что впоследствии позволит избежать дополнительной операции, пластического замещения дефекта кожи". – рассказал врач.
Он уточнил, что в условиях современного вооруженного конфликта, такие системы получили широкое применение при оказании помощи раненным, в том числе и в результате артобстрелов. По словам врача, такой метод лечения также значительно сокращает количество медицинских вмешательств при лечении пациентов, в том числе минимизирует количество болезненных перевязок.
"Чем больше таких систем, тем лучше", - сказал медик.
Аппараты передают госпиталю российская компания-производитель "ВИТа-медикал" и благотворительный фонд "Помогаем нашим".
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