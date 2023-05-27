https://ria.ru/20230527/rany-1874524120.html

Российские врачи применяют в зоне СВО современные системы заживления ран

Российские врачи применяют в зоне СВО современные системы заживления ран - РИА Новости, 27.05.2023

Российские врачи применяют в зоне СВО современные системы заживления ран

Врачи медицинского отряда ВДВ, работающие в зоне проведения спецоперации, применяют различные современные системы заживления ран, при лечении раненных... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T12:49

2023-05-27T12:49

2023-05-27T12:49

специальная военная операция на украине

воздушно-десантные войска россии

здоровье - общество

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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Врачи медицинского отряда ВДВ, работающие в зоне проведения спецоперации, применяют различные современные системы заживления ран, при лечении раненных военнослужащих, сообщил журналистам травматолог-ортопед. VAC-терапия является одним из современных методов лечения инфицированных ран в хирургии. Система используется в тех случаях, когда дефект мягких тканей невозможно устранить сразу с помощью швов. Очень часто такие раны являются результатом минно-взрывных травм, полученных вследствие артобстрелов. "С каждой сменой VAC-системы можно добиваться постепенного уменьшения площади раны, что впоследствии позволит избежать дополнительной операции, пластического замещения дефекта кожи". – рассказал врач. Он уточнил, что в условиях современного вооруженного конфликта, такие системы получили широкое применение при оказании помощи раненным, в том числе и в результате артобстрелов. По словам врача, такой метод лечения также значительно сокращает количество медицинских вмешательств при лечении пациентов, в том числе минимизирует количество болезненных перевязок. "Чем больше таких систем, тем лучше", - сказал медик. Аппараты передают госпиталю российская компания-производитель "ВИТа-медикал" и благотворительный фонд "Помогаем нашим".

https://ria.ru/20221028/svo-1827397605.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

воздушно-десантные войска россии, здоровье - общество