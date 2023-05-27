https://ria.ru/20230527/raketa-1874479932.html

На космодром Восточный летом отправят две ракеты "Союз"

На космодром Восточный летом отправят две ракеты "Союз" - РИА Новости, 27.05.2023

На космодром Восточный летом отправят две ракеты "Союз"

Самарский ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" летом отправит две ракеты "Союз" на космодром Восточный, сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T01:11

2023-05-27T01:11

2023-05-27T01:11

земля

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 27 мая - РИА Новости. Самарский ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" летом отправит две ракеты "Союз" на космодром Восточный, сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов. "Сегодня у нас на космодроме на хранении находятся три машины под ближайшие работы. И летом этого года, в ближайшие пару месяцев, мы запланировали отправку еще двух машин. Работа у космодрома есть и будет", - сказал Баранов на поздравлении стартового расчета после пуска ракеты "Союз-2.1а" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА". Выведение спутника "Кондор-ФКА" на орбиту высотой 500-550 километров ожидается в 1.20 мск. Аппарат за счет радиолокационной аппаратуры способен вести круглосуточное всепогодное наблюдение за поверхностью Земли в среднем и высоком разрешениях. Это был первый пуск с Восточного в этом году. Спутник может делать до 100 снимков поверхности Земли в сутки. Он нужен для решения сельскохозяйственных задач и наблюдения за последствиями техногенных и пригодных чрезвычайных ситуаций, а также мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути.

https://ria.ru/20230330/soyuz-1861721822.html

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земля