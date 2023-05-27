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Российские системы ПВО сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 27.05.2023
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15:02 27.05.2023 (обновлено: 16:34 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/pvo-1874539203.html
Российские системы ПВО сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow
Российские системы ПВО сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 27.05.2023
Российские системы ПВО сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow
Российские военные за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T15:02
2023-05-27T16:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, сообщили в пресс-службе Минобороны.&quot;Средствами противовоздушной обороны перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM&quot;, — уточнили в ведомстве.Кроме того, за сутки системы ПВО ликвидировали 12 дронов ВСУ в ЛНР, ДНР и Запорожской области.Как уточнили в министерстве, всего с начала проведения спецоперации российские силы уничтожили 4353 беспилотных летательных аппарата, 429 военных самолетов и 235 вертолетов.В начале мая Великобритания передала Украине партию ракет Storm Shadow. Как сообщал телеканал CNN, Лондон получил от Киева заверения, что их будут применять только по целям "на суверенной территории Украины". С тех пор ВСУ несколько раз наносили удары этими ракетами по Луганску, а также пытались атаковать Бердянск. Накануне источник РИА Новости сообщил, что две Storm Shadow упали в Мариуполе.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230524/zelenskiy-1873775235.html
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украина
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Минобороны РФ об уничтожении ракет "Storm Shadow"
Уничтожение ракет «Storm Shadow» и крупный разгром националистов на Донецком направлении: полный брифинг Минобороны России
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Российские системы ПВО сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила две украинские ракеты Storm Shadow и 12 дронов

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM", — уточнили в ведомстве.

Кроме того, за сутки системы ПВО ликвидировали 12 дронов ВСУ в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Как уточнили в министерстве, всего с начала проведения спецоперации российские силы уничтожили 4353 беспилотных летательных аппарата, 429 военных самолетов и 235 вертолетов.
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В начале мая Великобритания передала Украине партию ракет Storm Shadow. Как сообщал телеканал CNN, Лондон получил от Киева заверения, что их будут применять только по целям "на суверенной территории Украины". С тех пор ВСУ несколько раз наносили удары этими ракетами по Луганску, а также пытались атаковать Бердянск. Накануне источник РИА Новости сообщил, что две Storm Shadow упали в Мариуполе.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования, запускаемая с самолетов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас оружие производит MBDA. Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров, однако есть модификации и до 560 километров.

Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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