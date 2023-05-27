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В Париже прошла акция против сокрытия информации о побочных эффектах вакцин - РИА Новости, 27.05.2023
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20:22 27.05.2023 (обновлено: 20:23 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/protest-1874580415.html
В Париже прошла акция против сокрытия информации о побочных эффектах вакцин
В Париже прошла акция против сокрытия информации о побочных эффектах вакцин - РИА Новости, 27.05.2023
В Париже прошла акция против сокрытия информации о побочных эффектах вакцин
Активисты в Париже устроили марш против сокрытия властями информации о побочных эффектах вакцин, в том числе, обязательных инъекций против коронавируса,... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T20:22
2023-05-27T20:23
в мире
франция
париж
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ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Активисты в Париже устроили марш против сокрытия властями информации о побочных эффектах вакцин, в том числе, обязательных инъекций против коронавируса, передает корреспондент РИА Новости. Несколько сотен человек прошли маршем от Люксембургского сада до эспланады Инвалидов в Париже. Акцию организовала партия Флориана Филиппо "Патриоты". Участники марша несли французские флаги и самодельные плакаты, призывающие не замалчивать тему побочных эффектов недостаточно исследованных препаратов, которая во Франции, как и во многих других странах, является табу. Участники призывали власти Франции заказать независимые лабораторные исследования вакцин, выпущенных на французский рынок такими гигантским корпорациями, как Pfizer. Один из выступающих на митинге указал на то, что в марте институт Пауля Эрлиха – немецкий федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов – сообщил о том, что с начала кампании по вакцинации и до конца октября 2022 года в стране были зарегистрированы более 330 тысяч случаев побочных реакций на вакцины. Пятьдесят тысяч из них имели серьезные последствия для здоровья. Протестующие требовали от французских властей обнародовать такие данные. Ранее в мае Национальное собрание Франции одобрило законопроект, отменяющий обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для сотрудников медучреждений. Вакцинация от коронавирусной инфекции для сотрудников медучреждений во Франции была обязательной с сентября 2021 года. Как отмечали СМИ, в общей сложности обязательную вакцинацию требовали у 2,7 миллиона человек, находившихся в контакте с больными, в том числе сиделок, медсестер, врачей, сотрудников скорой помощи и прочих. Отказавшиеся от прививки сотрудники были отстранены от работы. В мае правительство Франции также опубликовало постановление, позволяющее медикам, невакцинированным от COVID-19, вернуться к работе. Партия Филиппо регулярно организует митинги в Париже и других французских городах. В 2021 году партия провела ряд манифестаций против введения обязательных санитарных пропусков по коронавирусу.
https://ria.ru/20230524/pandemiya-1873758215.html
https://ria.ru/20230506/koronavirus-1870180604.html
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в мире, франция, париж, pfizer, inc.
В мире, Франция, Париж, Pfizer, Inc.
В Париже прошла акция против сокрытия информации о побочных эффектах вакцин

В Париже прошла акция против сокрытия данных о побочных эффектах вакцин от COVID-19

© AFP 2023 / JULIEN DE ROSAСотрудники полиции во время демонстрации в Париже
Сотрудники полиции во время демонстрации в Париже - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSA
Сотрудники полиции во время демонстрации в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Активисты в Париже устроили марш против сокрытия властями информации о побочных эффектах вакцин, в том числе, обязательных инъекций против коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько сотен человек прошли маршем от Люксембургского сада до эспланады Инвалидов в Париже. Акцию организовала партия Флориана Филиппо "Патриоты".
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Участники марша несли французские флаги и самодельные плакаты, призывающие не замалчивать тему побочных эффектов недостаточно исследованных препаратов, которая во Франции, как и во многих других странах, является табу.
Участники призывали власти Франции заказать независимые лабораторные исследования вакцин, выпущенных на французский рынок такими гигантским корпорациями, как Pfizer.
Один из выступающих на митинге указал на то, что в марте институт Пауля Эрлиха – немецкий федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов – сообщил о том, что с начала кампании по вакцинации и до конца октября 2022 года в стране были зарегистрированы более 330 тысяч случаев побочных реакций на вакцины. Пятьдесят тысяч из них имели серьезные последствия для здоровья. Протестующие требовали от французских властей обнародовать такие данные.
Ранее в мае Национальное собрание Франции одобрило законопроект, отменяющий обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для сотрудников медучреждений. Вакцинация от коронавирусной инфекции для сотрудников медучреждений во Франции была обязательной с сентября 2021 года. Как отмечали СМИ, в общей сложности обязательную вакцинацию требовали у 2,7 миллиона человек, находившихся в контакте с больными, в том числе сиделок, медсестер, врачей, сотрудников скорой помощи и прочих. Отказавшиеся от прививки сотрудники были отстранены от работы. В мае правительство Франции также опубликовало постановление, позволяющее медикам, невакцинированным от COVID-19, вернуться к работе.
Партия Филиппо регулярно организует митинги в Париже и других французских городах. В 2021 году партия провела ряд манифестаций против введения обязательных санитарных пропусков по коронавирусу.
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В миреФранцияПарижPfizer, Inc.
 
 
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