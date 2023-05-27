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Российские военные сорвали прорыв диверсионно-штурмовой группы ВСУ - РИА Новости, 27.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 27.05.2023 (обновлено: 09:04 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/proryv-1874487423.html
Российские военные сорвали прорыв диверсионно-штурмовой группы ВСУ
Российские военные сорвали прорыв диверсионно-штурмовой группы ВСУ - РИА Новости, 27.05.2023
Российские военные сорвали прорыв диверсионно-штурмовой группы ВСУ
Российские военные сорвали попытку прорыва украинской диверсионно-штурмовой группы, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T05:06
2023-05-27T09:04
специальная военная операция на украине
в мире
торецк
авдеевка
вадим астафьев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку прорыва украинской диверсионно-штурмовой группы, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев."Мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями группировки сорвана попытка прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на Александро-Калиновском направлении", — сказал он.Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 81-й украинской аэромобильной бригады на Лисичанском направлении, по скоплению вооружений и военной техники 24-й механизированной бригады в районе Торецка, а также по скоплению живой силы, резервам и складам боеприпасов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. "Экипажем тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа уничтожен взводный опорный пункт противника в районе населенного пункта Красногоровка", — добавил Астафьев.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230526/spetsoperatsiya-1874358437.html
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в мире, торецк, авдеевка, вадим астафьев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Торецк, Авдеевка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные сорвали прорыв диверсионно-штурмовой группы ВСУ

Группировка "Юг" сорвала попытку прорыва через фронт диверсионно-штурмовой группы ВСУ

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Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку прорыва украинской диверсионно-штурмовой группы, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
"Мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями группировки сорвана попытка прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на Александро-Калиновском направлении", — сказал он.
Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 81-й украинской аэромобильной бригады на Лисичанском направлении, по скоплению вооружений и военной техники 24-й механизированной бригады в районе Торецка, а также по скоплению живой силы, резервам и складам боеприпасов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.
"Экипажем тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа уничтожен взводный опорный пункт противника в районе населенного пункта Красногоровка", — добавил Астафьев.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТорецкАвдеевкаВадим АстафьевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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