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В США рассказали, какие проблемы ждут Украину с западными танками
В США рассказали, какие проблемы ждут Украину с западными танками - РИА Новости, 27.05.2023
В США рассказали, какие проблемы ждут Украину с западными танками
Вооруженные силы Украины столкнутся с множеством проблем у западных танков, сообщает Newsweek. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T15:08
2023-05-27T15:08
2023-05-27T15:08
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины столкнутся с множеством проблем у западных танков, сообщает Newsweek."Даже когда прибудут танки, проблемы Украины не будут решены", — говорится в материале.Согласно экспертам, после поставок Западом танков украинцы столкнутся с трудностями в плане обучения, логистики и координации этого вида техники с другими частями вооруженных сил. Им придется интегрировать незнакомые и сложные системы, а также учитывать вес новых танков в переменчивых погодных условиях.Такие танки, как американские Abrams, которые поставят только осенью, довольно сложная техника, и на ней трудно обучаться, подчеркнули в статье. Они потребляют много топлива и требуют линий снабжения, которых у Украины нет.Другая проблема, на которую указало издание, заключается в том, что подготовка экипажей украинских танков проходит слишком быстро, что может создать проблемы с их эффективным использованием. Эксперты также считают, что западные танки вряд ли окажут значительное влияние на поле боя из-за малого количества поставленных машин."Трудно сказать, будут ли эти западные танки иметь решающее значение. Многое будет зависеть от того, насколько хорошо Украина сможет поддержать их пехотой, артиллерией, инженерами, логистикой и техническим обслуживанием", — подытожили в статье.Газета New York Times со ссылкой на заявление Пентагона сообщала, что украинские военные в Германии приступили к обучению управлению американскими танками Abrams.
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в мире, украина, германия, министерство обороны сша, сша
В мире, Украина, Германия, Министерство обороны США, США
В США рассказали, какие проблемы ждут Украину с западными танками
Newsweek: вооруженные силы Украины столкнутся с множеством проблем у западных танков
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости.
Вооруженные силы Украины столкнутся с множеством проблем у западных танков, сообщает Newsweek
.
"Даже когда прибудут танки, проблемы Украины не будут решены", — говорится в материале.
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Согласно экспертам, после поставок Западом танков украинцы столкнутся с трудностями в плане обучения, логистики и координации этого вида техники с другими частями вооруженных сил. Им придется интегрировать незнакомые и сложные системы, а также учитывать вес новых танков в переменчивых погодных условиях.
Такие танки, как американские Abrams, которые поставят только осенью, довольно сложная техника, и на ней трудно обучаться, подчеркнули в статье. Они потребляют много топлива и требуют линий снабжения, которых у Украины нет.
Другая проблема, на которую указало издание, заключается в том, что подготовка экипажей украинских танков проходит слишком быстро, что может создать проблемы с их эффективным использованием. Эксперты также считают, что западные танки вряд ли окажут значительное влияние на поле боя из-за малого количества поставленных машин.
«
"Трудно сказать, будут ли эти западные танки иметь решающее значение. Многое будет зависеть от того, насколько хорошо Украина сможет поддержать их пехотой, артиллерией, инженерами, логистикой и техническим обслуживанием", — подытожили в статье.
Газета New York Times со ссылкой на заявление Пентагона
сообщала, что украинские военные в Германии
приступили к обучению управлению американскими танками Abrams.
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