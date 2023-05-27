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В США рассказали, какие проблемы ждут Украину с западными танками - РИА Новости, 27.05.2023
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15:08 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/problemy-1874540131.html
В США рассказали, какие проблемы ждут Украину с западными танками
В США рассказали, какие проблемы ждут Украину с западными танками - РИА Новости, 27.05.2023
В США рассказали, какие проблемы ждут Украину с западными танками
Вооруженные силы Украины столкнутся с множеством проблем у западных танков, сообщает Newsweek. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T15:08
2023-05-27T15:08
в мире
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины столкнутся с множеством проблем у западных танков, сообщает Newsweek."Даже когда прибудут танки, проблемы Украины не будут решены", — говорится в материале.Согласно экспертам, после поставок Западом танков украинцы столкнутся с трудностями в плане обучения, логистики и координации этого вида техники с другими частями вооруженных сил. Им придется интегрировать незнакомые и сложные системы, а также учитывать вес новых танков в переменчивых погодных условиях.Такие танки, как американские Abrams, которые поставят только осенью, довольно сложная техника, и на ней трудно обучаться, подчеркнули в статье. Они потребляют много топлива и требуют линий снабжения, которых у Украины нет.Другая проблема, на которую указало издание, заключается в том, что подготовка экипажей украинских танков проходит слишком быстро, что может создать проблемы с их эффективным использованием. Эксперты также считают, что западные танки вряд ли окажут значительное влияние на поле боя из-за малого количества поставленных машин.&quot;Трудно сказать, будут ли эти западные танки иметь решающее значение. Многое будет зависеть от того, насколько хорошо Украина сможет поддержать их пехотой, артиллерией, инженерами, логистикой и техническим обслуживанием&quot;, — подытожили в статье.Газета New York Times со ссылкой на заявление Пентагона сообщала, что украинские военные в Германии приступили к обучению управлению американскими танками Abrams.
https://ria.ru/20230527/voyska-1874516892.html
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в мире, украина, германия, министерство обороны сша, сша
В мире, Украина, Германия, Министерство обороны США, США
В США рассказали, какие проблемы ждут Украину с западными танками

Newsweek: вооруженные силы Украины столкнутся с множеством проблем у западных танков

© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert DelanyАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert Delany
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины столкнутся с множеством проблем у западных танков, сообщает Newsweek.
"Даже когда прибудут танки, проблемы Украины не будут решены", — говорится в материале.
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Согласно экспертам, после поставок Западом танков украинцы столкнутся с трудностями в плане обучения, логистики и координации этого вида техники с другими частями вооруженных сил. Им придется интегрировать незнакомые и сложные системы, а также учитывать вес новых танков в переменчивых погодных условиях.
Такие танки, как американские Abrams, которые поставят только осенью, довольно сложная техника, и на ней трудно обучаться, подчеркнули в статье. Они потребляют много топлива и требуют линий снабжения, которых у Украины нет.
Другая проблема, на которую указало издание, заключается в том, что подготовка экипажей украинских танков проходит слишком быстро, что может создать проблемы с их эффективным использованием. Эксперты также считают, что западные танки вряд ли окажут значительное влияние на поле боя из-за малого количества поставленных машин.
«

"Трудно сказать, будут ли эти западные танки иметь решающее значение. Многое будет зависеть от того, насколько хорошо Украина сможет поддержать их пехотой, артиллерией, инженерами, логистикой и техническим обслуживанием", — подытожили в статье.

Газета New York Times со ссылкой на заявление Пентагона сообщала, что украинские военные в Германии приступили к обучению управлению американскими танками Abrams.
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