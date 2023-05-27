Рейтинг@Mail.ru
В "Единой России" рассказали о праймериз в Херсонской области - РИА Новости, 27.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/praymeriz-1874543483.html
В "Единой России" рассказали о праймериз в Херсонской области
В "Единой России" рассказали о праймериз в Херсонской области - РИА Новости, 27.05.2023
В "Единой России" рассказали о праймериз в Херсонской области
Почти 18 тысяч человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России" в Херсонской области, из них почти 16 тысяч человек проголосовали очно,... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T15:39
2023-05-27T15:39
политика
херсонская область
единая россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154762/73/1547627318_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_d4cb304c0aa4dccdbe150a8fcaa11442.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Почти 18 тысяч человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России" в Херсонской области, из них почти 16 тысяч человек проголосовали очно, сообщил секретарь регионального отделения, замруководителя фракции партии в Госдуме Игорь Кастюкевич. "По итогам пяти дней голосования в нем приняли участие 17 818 жителей области. Из них 15 943 человека проголосовали очно в 12 муниципальных округах, включая стационарные участки. И 1875 избирателей отдали свои голоса в электронном формате", - приводят слова Кастюкевича в пресс-службе ЕР. Отмечается, что продолжают работать мобильные бригады. Ранее в ЕР напомнили, что электронное голосование завершится 28 мая в 20.00 по местному времени в каждом из субъектов, где проходит процедура.
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154762/73/1547627318_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_1c1fca579a9513069a0669d233aaf335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, херсонская область , единая россия, госдума рф
Политика, Херсонская область , Единая Россия, Госдума РФ
В "Единой России" рассказали о праймериз в Херсонской области

На праймериз "Единой России" в Херсонской области проголосовали почти 18 тысяч человек

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Логотип партии "Единая Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Почти 18 тысяч человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России" в Херсонской области, из них почти 16 тысяч человек проголосовали очно, сообщил секретарь регионального отделения, замруководителя фракции партии в Госдуме Игорь Кастюкевич.
«
"По итогам пяти дней голосования в нем приняли участие 17 818 жителей области. Из них 15 943 человека проголосовали очно в 12 муниципальных округах, включая стационарные участки. И 1875 избирателей отдали свои голоса в электронном формате", - приводят слова Кастюкевича в пресс-службе ЕР.
Отмечается, что продолжают работать мобильные бригады.
Ранее в ЕР напомнили, что электронное голосование завершится 28 мая в 20.00 по местному времени в каждом из субъектов, где проходит процедура.
Праймериз партии Единая Россия — 2023
22 мая, 19:23
Инфографика
Праймериз партии "Единая Россия" — 2023Посмотреть
 
ПолитикаХерсонская областьЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала