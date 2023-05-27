https://ria.ru/20230527/praymeriz-1874543483.html

В "Единой России" рассказали о праймериз в Херсонской области

В "Единой России" рассказали о праймериз в Херсонской области - РИА Новости, 27.05.2023

В "Единой России" рассказали о праймериз в Херсонской области

Почти 18 тысяч человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России" в Херсонской области, из них почти 16 тысяч человек проголосовали очно,... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T15:39

2023-05-27T15:39

2023-05-27T15:39

политика

херсонская область

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Почти 18 тысяч человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России" в Херсонской области, из них почти 16 тысяч человек проголосовали очно, сообщил секретарь регионального отделения, замруководителя фракции партии в Госдуме Игорь Кастюкевич. "По итогам пяти дней голосования в нем приняли участие 17 818 жителей области. Из них 15 943 человека проголосовали очно в 12 муниципальных округах, включая стационарные участки. И 1875 избирателей отдали свои голоса в электронном формате", - приводят слова Кастюкевича в пресс-службе ЕР. Отмечается, что продолжают работать мобильные бригады. Ранее в ЕР напомнили, что электронное голосование завершится 28 мая в 20.00 по местному времени в каждом из субъектов, где проходит процедура.

херсонская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, херсонская область , единая россия, госдума рф