https://ria.ru/20230527/praymeriz-1874543483.html
В "Единой России" рассказали о праймериз в Херсонской области
В "Единой России" рассказали о праймериз в Херсонской области - РИА Новости, 27.05.2023
В "Единой России" рассказали о праймериз в Херсонской области
Почти 18 тысяч человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России" в Херсонской области, из них почти 16 тысяч человек проголосовали очно,... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T15:39
2023-05-27T15:39
2023-05-27T15:39
политика
херсонская область
единая россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154762/73/1547627318_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_d4cb304c0aa4dccdbe150a8fcaa11442.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Почти 18 тысяч человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России" в Херсонской области, из них почти 16 тысяч человек проголосовали очно, сообщил секретарь регионального отделения, замруководителя фракции партии в Госдуме Игорь Кастюкевич. "По итогам пяти дней голосования в нем приняли участие 17 818 жителей области. Из них 15 943 человека проголосовали очно в 12 муниципальных округах, включая стационарные участки. И 1875 избирателей отдали свои голоса в электронном формате", - приводят слова Кастюкевича в пресс-службе ЕР. Отмечается, что продолжают работать мобильные бригады. Ранее в ЕР напомнили, что электронное голосование завершится 28 мая в 20.00 по местному времени в каждом из субъектов, где проходит процедура.
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154762/73/1547627318_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_1c1fca579a9513069a0669d233aaf335.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, херсонская область , единая россия, госдума рф
Политика, Херсонская область , Единая Россия, Госдума РФ
В "Единой России" рассказали о праймериз в Херсонской области
На праймериз "Единой России" в Херсонской области проголосовали почти 18 тысяч человек